Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 percenta z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva do konca roka minúť a predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške takmer 4,7 miliardy eur. Ministerstvo financií SR o tom informovalo na svojom portáli ako certifikačný orgán pre európske štrukturálne a investičné fondy. Informácie nezahŕňajú čerpanie v Programe rozvoja vidieka.

Oproti koncu mája využívanie eurofondov medzimesačne vrástlo nadpriemerne o 458,5 milióna eur, resp. o 4,5 percenta, a podiel sa zvýšil o 3,2 percentuálno bodu. V porovnaní so záverom minulého roka, teda za šesť mesiacov aktuálneho roka, čerpanie európskych prostriedkov narástlo o 1,06 miliardy eur, alebo o 11,1 percenta, pričom úroveň sa zvýšila o 7,35 percentuálneho bodu. V prvom polroku bol mesačný priemer čerpania eurozdrojov 177,5 milióna eur.

Nadpriemerné čerpanie zdrojov EÚ má päť programov. Program Interact III využil vyše 99 percent z viac ako 39 miliónov eur, Technická pomoc skoro 97 percent zo 159 miliónov eur, Ľudské zdroje viac než 84 percent z takmer 3 miliárd eur, Efektívna verejná správa necelých 83 percenta zo zhruba 355 miliónov eur a Interreg Slovensko – Česko viac ako 79 percent z 90 miliónov eur.

Program Interreg Slovensko – Rakúsko vyčerpal vyše 72 percent z takmer 76 miliónov eur, Integrovaná infraštruktúra 71,5 percent zo 6 miliárd eur, Integrovaný regionálny operačný program skoro 70 percent z 1,9 miliardy eur, Kvalita životného prostredia necelých 67 percenta z 2,8 miliardy eur. Výrazne zaostáva program Rybné hospodárstvo, ktorý využil cez 32 percenta zo 7,7 milióna eur.