Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR nesúhlasí s návrhom od poslancov za stranu Smer-SD na dočasné zníženie ceny práce v sektore potravinárstva. Upozorňuje na to, že by išlo o výnimku pre skupinu zamestnávateľov. Zavádzanie výnimiek, aj keď len na prechodné obdobie, podľa rezortu práce vytvára predpoklady na zavedenie ďalších výnimiek. V konečnom dôsledku to podľa ministerstva môže viesť k diskriminácii ďalších skupín odvádzateľov poistného a k nerovnosti v systéme sociálneho poistenia.

„Vytváranie výnimky z jednoznačne stanovených pravidiel, ktorá rieši len parciálnu situáciu, je nesystémový krok," tvrdí ministerstvo práce. Navrhovaná výnimka z platenia poistného zamestnávateľom v potravinárstve podľa rezortu síce nie je v rozpore s odvodovo odpočítateľnou položkou študenta, alebo dôchodcu v sume 200 eur, ani v rozpore s odvodovo odpočítateľnou položkou sezónneho zamestnanca na tohtoročnej úrovni 605,50 eura, pre zamestnávateľa zamestnávajúceho takýchto zamestnancov by to však znamenalo dvojitú odvodovú úľavu. „Zamestnávateľ zo sektora potravinárstva zamestnávajúci študenta, dôchodcu, alebo sezónneho zamestnanca s uvedenými odvodovými odpočítateľnými položkami bude mať vymeriavací základ na platenie poistného znížený o sumu 200 eur alebo 605,50 eur a tiež o navrhovanú výšku odvodovej úľavy vo výške 700 eur, teda nebude platiť poistné z príjmu v sume 900 eur alebo 1 305,50 eura," varuje rezort práce a sociálnych vecí.

Návrhom novely zákona o sociálnom poistení chcú poslanci za stranu Smer-SD znížiť cenu práce pre potravinárov, čo má podľa nich viesť k zníženiu koncových cien základných potravín v maloobchode na Slovensku. Má ísť o dočasné opatrenie vo forme odpustenia odvodov zamestnávateľa za zamestnanca v druhom polroku tohto roka. Na šesť mesiacov by tak klesli náklady zamestnávateľov v potravinárstve o 25,2 percenta z vymeriavacieho základu zamestnanca, maximálne do výšky aktuálnej minimálnej mzdy, teda do sumy 700 eur. „Uvedenú výšku poistného bude štát, resp. Sociálna poisťovňa považovať pri uplatňovaní budúcich nárokov z poisteného systému zo strany poistencov za zaplatenú, teda ušlé poistné kryje štát,“ upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Nad úrovňou minimálnej mzdy by vymeriavacie základy podliehali štandardným sadzbám sociálneho poistenia.