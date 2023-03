Nadšenci histórie, ľudia, ktorí túžia prespať na miestach, kde kedysi spávala šľachta, či fanúšikovia dobových seriálov Bridgerton a Koruna. Presne tento typ turistov by chceli prilákať majitelia historických hradov a panstiev v Spojenom kráľovstve či Írsku, píše portál CNBC.

Storied Collection je webová stránka, na ktorej nájdete zoznam hotelov, rezidencií i hradov považovaných za kultúrne dedičstvo. Milovníci histórie a cestovania si tak ľahko môžu nájsť ubytovanie, ktoré bude presne podľa ich predstáv.

Myšlienka založiť túto stránku sa v hlave Michaela Goldina zrodila, keď sa po uvoľnení covidových opatrení snažil nájsť pobyt v nejakom „nádhernom zámku“. Hľadanie na internete sa však preňho ukázalo byť vcelku neuspokojivou záležitosťou. Nakoniec sa mu ale podarilo dopátrať k veži Fenton Tower z 12. storočia.

Po návrate z dovolenky zavolal Goldin svoju kamarátovi Justinovi Haugemu, ktorý kedysi pracoval pre firmu Airbnb. Počas rozhovoru Goldin nešetril chválou na svoj pobyt v škótskej veži a zveril sa Haugemu, že by sa na možnosti ubytovania v podobných zariadeniach rád pozrel bližšie.

Hauge tak oslovil rôznych majiteľov a správcov hradov zo Spojeného kráľovstva a Írska. Tí sa mu posťažovali na to, že ich webové stránky sa vo výsledkoch hľadania na internete náhodne zlučujú. Okrem toho im vraj chýba účinný spôsob, ako cieľovej skupine porozprávať svoj príbeh.

To bol moment, keď sa aj v Haugeho hlave rozsvietila žiarovka. Spolu s Goldinom tak v roku 2022 vytvorili stránku Storied Collection. Pri hľadaní ubytovania môžete ísť podľa priezviska slávneho hosťa či predchádzajúceho majiteľa, no aj podľa televíznych seriálov a filmov, ktoré sa v priestoroch ponúkaných zámkov a panstiev natáčali.

Seriálový ošiaľ

Za posledné roky láska Američanov k britským a írskym historickým miestam vzrástla, tvrdí Hauge. Goldin takisto pochádza zo Spojených štátov a je vášnivým fanúšikom dejín. Rovnako je na tom aj mnoho jeho krajanov, ktorí sa niekedy navyše snažia vystopovať históriu svojich rodín na iné kontinenty.

Nárast záujmu o historické miesta majú na svedomí aj dobové seriály, akými sú Bridgerton, Panstvo Downton či Koruna. Američania sa v rámci svojho ošiaľu vracajú do Spojeného kráľovstva, vďaka čomu zrejme počet letov medzi týmito krajinami v období od februára do apríla prekoná predpandemické úrovne. Podľa agentúry Visit Britain zaoberajúcou sa cestovným ruchom by tak malo oproti roku 2019 dôjsť k deväťpercentnému nárastu letov zo Spojených štátov do Británie.

Cesta do histórie

Jedným z ubytovaní, ktoré môžete na stránke Storied Collection nájsť, je aj hrad Thornbury z 16. storočia, kam zvykol chodievať britský panovník Henrich VIII.

Záujemcovia si dokonca môžu prenajať jeho kráľovskú spálňu, ktorú v roku 1535 zdieľal so svojou druhou manželkou Annou Boleynovou. Prespávala v nej dokonca aj talianska herečka Sophia Lorenová či britský režisér sir Laurence Olivier. Cena za jednu noc sa pohybuje od 344 dolárov a vyššie.

Webová stránka Storied Collection takisto ponúka pobyt na sedem nocí s názvom Tisíc rokov histórie, ktorý stojí od 1 999 dolárov a vyššie, pričom jednou zo zastávok je aj hrad Thornbury.