V Portugalsku vzniká jedna z prvých veľkých lítiových baní na európskom kontinente. Má prispieť k tomu, aby domáci výrobcovia mali dostatok kľúčovej suroviny pre batérie do elektromobilov. Denník Financial Times informoval, že portugalské úrady vydali pozitívne stanovisko o vplyve na životné prostredie pre lítiovú baňu Barroso, ktorú prevádzkuje britská spoločnosť Savannah Resources. Jej cieľom je vyťažiť lítium pre 500-tisíc elektromobilov ročne.



Predpokladá sa, že dopyt po tejto surovine v Európe vzrastie štvornásobne. Do roku 2030 má predstavovať štvrtinu globálneho dopytu. Podľa agentúry Benchmark Mineral Intelligence Európa v súčasnosti vykrýva menej ako jedno percento svetovej produkcie lítia.



Získavanie povolení bolo donedávna zásadným problémom, ktorý bránil Európe ťažiť dostatok surovín nevyhnutných pri výrobe batérií do elektromobilov. Projekt Barroso je vnímaný ako test toho, či je región ochotný zbúrať barikády odporu voči ťažbe. „Je to mimoriadne dôležitý krok vpred, a to nielen z hľadiska napredovania projektu, ale aj z hľadiska celkovej produkcie lítia v Portugalsku,“ povedal generálny riaditeľ Savannah Dale Ferguson.

Spoločnosť prvýkrát predložila posúdenie vplyvov na životné prostredie pred tromi rokmi. Aktuálne rozhodnutie umožňuje spoločnosti pokračovať v ekonomických štúdiách a v priebehu budúceho roka získať finálnu licenciu, pričom so začiatkom produkcie sa počíta do polovice roku 2026. Podmienkou je, aby baňa v určitých mesiacoch neobmedzovala rast vegetácie.

Miestne združenie Unidos Em Defesa de Covas do Barroso, ktoré je proti projektu, rozhodnutie odsúdilo, pričom hovorí o „ničivých“ ekologických, environmentálnych a sociálno-ekonomických vplyvoch.



Európska únia presadzuje v tomto smere legislatívne zmeny. V marci prišla s návrhom zákona o kritických surovinách, ktorého cieľom je zjednodušiť povoľovacie procesy pre ťažobné spoločnosti. Únia tak chce znížiť závislosť regiónu od Číny a iných krajín, pokiaľ ide o kľúčové komponenty pre výrobu elektromobilov a zdroje zelenej energie, ako sú lítium, kobalt či grafit.



Čína kontroluje 56 percent odvetvia extrakcie lítia, zvyšok prebieha najmä v Čile. Európa sa túto skutočnosť usiluje zmeniť prostredníctvom miestnych projektov. Patria medzi ne napríklad aj plány konzorcia švédskej batériovej spoločnosti Northvolt a portugalskej energetickej spoločnosti Galp.