Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu februára tohto roka pohľadávky voči nemocniciam v sume takmer 258 miliónov eur. Za prvé dva mesiace tohto roka stúpli o 27,5 milióna eur. Dôvodom je podľa poisťovne najmä to, že do zoznamu sledovaných zdravotníckych zariadení pribudla Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku s dlhom voči poisťovni v sume 15,3 milióna eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.

Pohľadávky Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam v pôsobnosti rezortov zdravotníctva, obrany a vnútra ku koncu februára dosiahli 234,3 milióna eur. Medzimesačne sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 26,6 milióna eur. Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov evidovala Sociálna poisťovňa pri jedenástich zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a jednom zdravotníckom zariadení v pôsobnosti rezortu obrany, a to Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku.

Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam zaznamenala poisťovňa ku koncu februára pohľadávky v hodnote 23,6 milióna eur. V porovnaní s koncom januára sa pohľadávky voči týmto zdravotníckym zariadeniam zvýšili o 926-tisíc eur. „Nárast pohľadávok pre neplatenie mesačných odvodov v súčasnosti evidujeme pri troch transformovaných zdravotníckych zariadeniach,“ uviedla poisťovňa. Ide o Nemocnicu s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocnicu s poliklinikou v Považskej Bystrici a Nemocnicu s poliklinikou v Novom Meste nad Váhom.