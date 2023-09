Americká mediálna spoločnosť Walt Disney v nasledujúcich desiatich rokoch takmer zdvojnásobí investície do svojich zábavných parkov na zhruba 60 miliárd dolárov. Uviedla to spoločnosť. Podnikanie v oblasti parkov sa pre firmu stalo spoľahlivým motorom rastu a pomohlo zmierniť straty streamingovej služby Disney +, ktorá by mala byť zisková v budúcom roku.

Disney upozornil, že segment zahŕňajúci parky, zážitky a produkty od fiškálneho roka 2017 rastie ročne o šesť percent. Za posledných dvanásť mesiacov prevádzkový zisk tohto segmentu predstavoval 32,3 miliardy dolárov.

Disney urýchlil investície do parkov po tom, čo v roku 2020 pandémia narušila jeho podnikanie. Teraz má podľa svojich slov po celom svete pozemky s rozlohou viac ako tisíc akrov (vyše 405 hektárov) na budúcu výstavbu a chce osloviť približne 700 miliónov ľudí, ktorí sú fanúšikmi firmy Disney, ale ešte nenavštívili niektorý z jej zábavných parkov.

Oznámenie Disney prichádza po tom, ako firma uviedla, že návštevnosť jej parku v Orlande na Floride spomaľuje, ale návštevnosť ďalších zábavných areálov po celom svete prudko vzrástla, napísala agentúra Reuters.