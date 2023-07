Slovenské domácnosti masívne používajú inteligentné zariadenia. Mobil s prístupom na internet je samozrejmosťou pre 92 percent domácností, nasledujú notebooky s podielom 77 percent, smart televízory so 60 percent, tablety má 49 percent, osobné počítače 42 percent a smart hodinky 36 percent domácností. V počte inteligentných zariadení vedú domácnosti so študentmi. Ukázal to reprezentatívny prieskum, ktorý realizovala agentúra AKO na základe zadania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

Rodičovská kontrola

V porovnaní s vlaňajším prieskumom nastal pozitívny posun vo vnímaní potreby ochrany detí pred kybernetickými hrozbami. Stav rodičovskej kontroly označujú odborníci stále za nedostatočný, keďže až 64 percent dospelých nevyužíva žiadne nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore. „V oblasti kyberbezpečnosti sa ľudia často cítia stratení a uvádzajú, že nemajú prístup k spoľahlivým informačným zdrojom týkajúcich sa tejto témy,“ povedal riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti Ivan Makatura.

Nízke povedomie o kyberbezpečnosti

Takmer 51 percent respondentov nepozná žiadny dôveryhodný zdroj informácií o kyberbezpečnosti. S tým súvisí aj nízke povedomie o terminológii súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou. Skoro 40 percent respondentov nevedelo uviesť najvážnejšie hrozby v oblasti IT. Ako najzávažnejšiu hrozbu uviedla takmer tretina účastníkov prieskumu kompromitáciu identity, nasledovali škodlivý kód, sociálne a zdravotné hrozby a kyberšikana. „Povedomie o kyberbezpečnosti sa zlepšuje iba veľmi mierne. Ale tým, že početnosť a sofistikovanosť kyberútokov stále rastie, bežní používatelia mobilov, počítačov a smart zariadení sú stále viacej atakovaní a ohrození,“ zhodnotil Makatura.

Takmer dve tretiny opýtaných používajú aspoň základné opatrenia na zlepšenie kyberbezpečnosti - antivírus 68,5 percenta, zabezpečenie zariadení heslom vyše 65 percent, aktualizácie zariadení a aplikácií zhruba 54 percent. Svoje dáta zálohuje len tretina respondentov. Mladšia generácia má vo všeobecnosti vyššie digitálne zručnosti aj povedomie o IT a kyberbezpečnosti, čo platí aj pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Starší ľudia si napríklad často ani neuvedomujú dôležitosť aktualizácií softvéru, čo je základný princíp kyberbezpečnosti.

Štatút národného koordinačného centra v Slovenskej republike má Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti. Je súčasťou európskej siete pod kuratelou Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií.