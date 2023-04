Predstavitelia deviatich krajín okolo Severného mora budú v pondelok rokovať o výstavbe veterných elektrární. K vedúcim predstaviteľom Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka, Írska, Luxemburska, Nórska, Holandska a Veľkej Británie sa na summite v belgickom meste Ostende pripojí aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

„Spojenými silami urýchlime energetickú transformáciu, posilníme svoju vedúcu technologickú pozíciu a zaistíme energiu s nulovými emisiami uhlíka pre milióny domácností a podnikov v Európe,“ uviedol podľa webových stránok summitu belgický premiér Alexander De Croo. Dodal, že cieľom je vybudovať v Severnom mori najväčšie kapacity na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov na svete.

Stretnutie v pondelok nadväzuje na summit, ktorý sa konal vlani v máji v dánskom Esbjergu. Dánsko, Belgicko, Holandsko a Nemecko vtedy oficiálne deklarovali svoj zámer vybudovať v Severnom mori veterné parky, ktorých celkový výkon by do roku 2050 dosiahol 150 gigawattov. To podľa webových stránok tohtoročného summitu zodpovedá spotrebe elektriny v 150 miliónoch európskych domácností.