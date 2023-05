Nemecký finančný ústav Deutsche Bank súhlasil, že zaplatí 75 miliónov dolárov za urovnanie sporu s ženami, ktoré žalovali Jeffreyho Epsteina. Skupina žien tvrdila, že banka zosnulému finančníkovi pomáhala pri obchode so sexuálnym zneužívaním.

Zisk namiesto zákona

Žalobu podala nemenovaná žena, ktorá tvrdila, že bankový gigant ďalej obchodoval s Epsteinom, hoci vedel, že jeho účty sa používajú na financovanie zneužívania. Tvrdila tiež, že ju Epstein zneužíval a predával svojim priateľom, informuje spravodajský web BBC.

Žena v súdnych dokumentoch vystupuje anonymne ako „Jane Doeová“. Hromadnú žalobu podala vlani v novembri v New Yorku v mene svojej aj v mene ďalších žien, ktoré zosnulý americký finančník údajne zneužil. Žena uviedla, že Deutsche Bank „zvolila zisk namiesto dodržiavania zákona“, pretože vedela, že „zarobí milióny dolárov na umožňovanie Epsteinovho obchodovania so sexom“. Žena tiež tvrdila, že ju Epstein sexuálne zneužíval a predával svojim priateľom po dobu približne 15 rokov, za čo dostávala hotovostné platby.

Podľa BBC bude suma použitá na vyplatenie odškodného desiatkam žien. Dohoda rieši nároky v navrhovanej skupinovej žalobe na federálnom súde na Manhattane zo strany Epsteinových žalobcov a v stredu ju potvrdili ich právnici. Potrebuje ešte súhlas súdu.

Banka pochybenie odmieta

Epstein bol klientom Deutsche Bank od roku 2013 do roku 2018. Zomrel vo väzení v auguste 2019, keď čakal na súd za obchodovanie so sexom. Súdny lekár v New Yorku konštatoval samovraždu.

Denník The Wall Street Journal informoval o vyrovnaní už skôr a uviedol, že banka podľa ľudí oboznámených s vecou pochybenie odmieta. Hovorca Deutsche Bank Dylan Riddle odmietol o dohode diskutovať, ale odkázal na vyhlásenie z roku 2020, v ktorom Deutsche Bank označila za chybu, že urobila Epsteina svojím klientom.

Právna firma Edwards Pottinger, ktorá je jednou zo spoločností zastupujúcich nemenovanú ženu, povedala BBC, že výsledok je „pravdepodobne najväčšie urovnanie obchodu so sexom zahŕňajúce bankovú inštitúciu v histórii USA“.

„Urovnanie umožní desiatkam preživších Jeffreyho Epsteina, aby sa konečne pokúsili obnoviť svoju vieru v náš systém s vedomím, že všetci jednotlivci a entity, ktorí umožnili Epsteinovo obchodovanie so sexom, budú konečne pohnaní k zodpovednosti,“ dodala firma.