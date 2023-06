Za najväčšou koreninárskou spoločnosťou na Slovensku stojí príbeh otca, ktorý si želal vybudovať firmu, aby ju jedného dňa poviedli jeho deti. Magazín Forbes priblížil, ako sa zvolenská firma Mäspoma vypracovala na lídra domáceho trhu.

Názov nesú slabiky

Vstup Jána Kolesára staršieho do podnikateľských vôd bol prirodzeným vyústením situácie, ktorá nastala po roku 1989 otvorením slovenského trhu a následným rozpadom štátneho podniku Stredoslovenský mäsový priemysel, v ktorom pôsobil ako vedúci zásobovania.

O dva roky neskôr sa rozhodol spolu s ďalšími dvoma kolegami založiť spoločnú firmu. Tú pomenovali začiatočnými slabikami tovaru, s ktorým chceli preraziť – mäsový pomocný materiál. Prvými zákazníkmi Mäspomy boli bývalé štátne mäsokombináty, v ktorých zakladatelia firmy poznali ľudí, čo firme umožnilo jednoduchší štart do podnikania.

Firma dosiahla v prvom roku obrat 40 miliónov slovenských korún (1,3 milióna eur).

Ján Kolesár mal od začiatku plán vybudovať firmu na rodinný biznis. Preto sa rozhodol vyplatiť pôvodných zakladateľov, ktorých neskôr vystriedali jeho dve deti – Ján Kolesár mladší a Denisa Jamrišková.

Európska značka

Mäspoma sa postupne vypracovala na konkurencieschopnú spoločnosť. O štyri roky neskôr dosiahla tržby cez 160 miliónov slovenských korún. Financie vtedajší zakladatelia investovali do rozvoja – časť peňazí išla do baliarne korenín v Močenku, časť do výrobne korenín a mlynu v Nitre a časť na prevádzku do Prešova.

Výrazná zmena v biznise nastala až po rozšírení výroby o retailové koreniny. V roku 2014 získala koreninová paprika, ktorú spotrebitelia poznajú pod názvom Žitavská paprika, od Európskej únie status chránené označenie pôvodu ako prvý výrobok na Slovensku.

Po rozšírení produkcie o prírodné a umelé potravinárske obaly a zmesi korenín sa firma definitívne transformovala z obchodnej na výrobnú.

Maloobchod aj odberatelia

V súčasnosti je zvolenská Mäspoma najväčším slovenským výrobcom a distribútorom korenín. V segmente, v ktorom sa ročne otočí zhruba 112 miliónov eur, má tretinový podiel. Na Slovensku predá podnik s 250 zamestnancami a štyrmi fabrikami dve tretiny produkcie. Zvyšok posiela do Česka a Maďarska.

Dcéra Denisa dnes zastupuje pozíciu finančnej riaditeľky podniku a syn Ján je spolu so sestrou a otcom konateľom firmy. Okrem marketingu zároveň zastrešuje aj nákup, výrobu či obchod.

Firma sa zameriava na maloobchodný predaj, no nie je pre ňu smerodajný. „Retail nám prinesie asi tretinu tržieb, dve tretiny vygenerujú dodávky pre biznis, najmä spracovateľov mäsa,“ hovorí Denisa Jamrišková.

Mäspoma vykázala v roku 2021 historický zisk 1,2 milióna eur, neublížila jej ani pandémia. Čo však výrazne narušilo solídny hospodársky výsledok bol kybernetický útok, ktorý zažila firma minulý rok.

Avšak rodinnú firmu tieto nepríjemnosti neodradili ani od investícií. Vlani investovala sedem miliónov eur do novej fabriky vo Dvoroch nad Žitavou. Mäspoma má teraz ambície postupne zdvojnásobiť produkciu koreninových zmesí a tiež tržieb firmy.