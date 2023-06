Nathan Turner zvykol odrobiť veľa hodín, no za málo peňazí. Po zdanení výplaty nosil domov týždenne iba 600 dolárov. Ak zobral nejaké tie nadčasy, dokázal túto sumu zvýšiť na 700 až 800 dolárov. „To som ale pracoval 50 hodín týždenne,“ posťažoval sa Američan. S príchodom pandémie o prácu v donáškovej službe prišiel. Musel sa tak poobzerať po novom zdroji obživy, informuje Business Insider.

Turner sa napokon rozhodol, že skúsi investovať do nehnuteľností. Prenajal si byt v Houstone a ten potom ponúkol ďalej na prenájom prostredníctvom služieb Airbnb a VRBO. Jeho cieľom bolo vygenerovať mesačne dosť peňazí na to, aby nimi pokryl nielen nájom, ale aj niečo zarobil.

Do dvoch rokov sa mu podarilo biznis rozšíriť na 25 prenájmov. Tie generujú dostatok príjmov na to, aby mal Turner z čoho živiť rodinu. Podľa bankových výpisov z obdobia od decembra 2022 do apríla 2023 domov mesačne doniesol od 18- do 88-tisíc dolárov. „Pracujeme (s manželkou) len desať až pätnásť hodín týždenne,“ pochválil sa Američan.

S Business Insiderom sa Turner podelil o tri užitočné nástroje, ktoré mu pomáhajú prenájmy spravovať a riadiť desaťčlenný tím zamestnancov.

1. PriceLabs

Jednou z prvých výziev, ktorým musel podnikateľ čeliť, bolo to, ako správne nastaviť ceny. Zo začiatku tým prišiel o veľa peňazí.

„Počas celého týždňa vrátane víkendov sme pýtali tú istú sumu, no cez pracovné dni sme nemali veľa rezervácií, pretože naše ceny v konkurencii neobstáli,“ vysvetlil Turner. Až vtedy si vraj uvedomil, že by mal ceny počas týždňa znížiť.

Práve tu prichádza vhod aplikácia PriceLabs, ktorá automaticky mení ceny na základe dopytu či sezóny. Okrem toho používateľom pomáha analyzovať trhy a identifikovať investičné príležitosti.

2. Hospitable

Turner využíva software Hospitable na manažovanie hostí a obsadenosti prenájmov. Vďaka jednej z funkcií dokáže zlúčiť kalendáre z platforiem Airbnb a VRBO do jedného. Vie sa tak vyhnúť dvojitým rezerváciám.

Hospitable navyše používateľom umožňuje nastaviť automatické posielanie správ hosťom napríklad o podmienkach check-inu. Podľa Turnera mu práve táto funkcia pomohla ušetriť kopu času a je dôvodom, prečo pracuje iba 15 hodín týždenne.

3. Monday.com

Turner využíva stránku Monday.com najmä pri riadení zamestnancov. Vie im cez ňu zadávať úlohy, vytvárať rozvrh či odpovedať na otázky v prípade, že natrafia na situáciu, s ktorou si nevedia poradiť.

Okrem toho do nej vie ukladať dôležité informácie napríklad o prístupových kódoch alebo stave prenájmov.