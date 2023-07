Desaťtisíce lekárov v Anglicku začali vo štvrtok päťdňový štrajk s cieľom dosiahnuť zlepšenie platových podmienok.

Ide o protestnú akciu približne 75-tisíc takzvane profesijne mladších lekárov, ktorí sú na začiatku svojej kariéry. Mnohí z nich žiadajú zvýšenie platov o 35 percent.

Britská lekárska asociácia, ktorá lekárov zastupuje, snahu o zvýšenie platov odôvodňuje cieľom dostať ich s prihliadnutím na úroveň inflácie na úroveň z roku 2008. Pracovné zaťaženie týchto lekárov sa zvyšuje, pretože čakacie listiny pacientov sú po pandémii čoraz dlhšie.

„Dnešok predstavuje začiatok najdlhšieho samostatného štrajku lekárov v histórii Národnej zdravotnej služby, no nie je to rekord, ktorý by mal byť zapísaný do dejín," uviedli vedúci predstavitelia lekárskej asociácie Robert Laurenson a Vivek Trivedi.

Vládu vyzvali, aby sa vzdala podľa ich slov nezmyselnej podmienky nerokovať počas štrajkov.

„Tento päťdňový protest profesijne mladších lekárov bude mať vplyv na tisíce pacientov, ohrozí bezpečnosť pacientov a prekazí úsilie zredukovať čakacie zoznamy Národnej zdravotnej služby," uviedol britský minister zdravotníctva Steve Barclay.

Požiadavka na 35-percenté zvýšenie platov je podľa neho prehnaná a hrozí v spojitosti s ňou zvýšenie inflácie.