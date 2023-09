Po takmer desiatich rokoch v sobotu obnovili pravidelné komerčné lety medzi Líbyou a Talianskom. Dvakrát týždenne ich budú zaisťovať líbyjské aerolínie Medsky Airways, informujú agentúry AFP a AP. Európska únia v roku 2014 zakázala líbyjským aerolíniám lietať do svojich členských krajín. Urobila tak po tom, ako sa táto severoafrická krajina prepadla do politického a bezpečnostného chaosu po zvrhnutí dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.

Sobotňajší let s 25 cestujúcimi odštartoval dopoludnia z medzinárodného letiska Mitiga v líbyjskej metropoly Tripolis. Lietadlo smerovalo na rímske letisko Fiumicino a naspäť do Tripolisu sa malo vrátiť ešte v sobotu popoludní, uviedli líbyjské úrady. Rovnaký priamy spiatočný let by sa mal z Líbye do Talianska vypravovať každú sobotu a stredu.

Obnovenie priamych letov medzi oboma krajinami je výsledkom „intenzívneho úsilia o zrušenie európskeho zákazu uvaleného na líbyjské civilné letectvo," napísala na Facebooku líbyjská vláda so sídlom v Tripolise, ktorú podporuje OSN. Podľa AFP nie je jasné, akým spôsobom sa líbyjským aerolíniám podarilo uskutočniť sobotňajší let do Talianska napriek zákazu EÚ, ktorý je stále ešte v platnosti.

Už v roku 2022 obnovila lety do Líbye Malta. Taliansko, bývalá koloniálna mocnosť Líbye, sa tak stalo druhou krajinou EÚ, ktorá pristúpila k takémuto kroku. Talianska vláda už v júli oznámila, že umožní civilné lety z Líbye. Talianske a líbyjské úrady sa zároveň dohodli, že letecké spojenie medzi Rímom a Tripolisom bude zabezpečovať jedna letecká spoločnosť z každej krajiny. V priebehu posledného desaťročia sa z Európy do Líbye muselo lietať cez Tunis, Istanbul či Káhiru.

Líbya je stále politicky rozdelená medzi tzv. vládu národnej jednoty sídliacu v západolíbyjskom Tripolise, ktorá má podporu OSN, a na súperiacu vládu ovládajúcu východ krajiny. Obe strany sa opierajú o podporu viacerých miestnych ozbrojených skupín, ako aj regionálnych a svetových mocností.