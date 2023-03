Obrana Ukrajiny pred ruskou inváziou nie je životne dôležitým záujmom USA, deklaroval guvernér amerického štátu Florida Ron DeSantis vo vyhlásení pre televíziu Fox News, ktoré bolo zverejnené v pondelok aj na webe magazínu Politico.

De Santis takto odpovedal v dotazníku o vojne, ktorý reportéri Fox News dali na vyplnenie niekoľkým, už deklarovaným i potenciálnym kandidátom Republikánskej strany v prezidentských voľbách.

Floridský guvernér vo svojej odpovedi upozornil na to, že Spojené štáty majú vlastné záujmy: zabezpečenie hraníc, riešenie krízy pripravenosti svojej armády, dosiahnutie energetickej bezpečnosti a nezávislosti a kontrola hospodárskej, kultúrnej a vojenskej moci Komunistickej strany Číny.

,,Ďalšie zamotávanie sa do územného sporu medzi Ukrajinou a Ruskom medzi ne nepatrí," zdôraznil.

Republikánsky guvernér - ktorý ešte oficiálne nevstúpil do primárok, hoci sa to od neho všeobecne očakáva - tak v podstate zopakoval výroky predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho z minulého roka, keď kritizoval administratívu prezidenta USA Joea Bidena za stav, ktorý označil za vystavenie "bianko šeku" Ukrajine.

Hoci DeSantis uznal, že "cieľom by mal byť mier", varoval, že vyslanie vojsk alebo moderných zbraní, ako sú stíhačky F-16 a rakety dlhého doletu, "by znamenalo riziko, že Spojené štáty budú výslovne zatiahnuté do konfliktu a priblížia nás k horúcej fáze vojny medzi dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami sveta".

,,Carte blanche Bidenovej administratívy financovať tento konflikt tak dlho, ako to bude potrebné, bez akýchkoľvek definovaných cieľov alebo zodpovednosti, odvádza pozornosť od najnaliehavejších úloh, ktorým krajina čelí," myslí si DeSantis podľa britskej stanice BBC monitorovanej TASR.

DeSantis vo svojom vyhlásení zdôraznil, že je dôležité uprednostniť obranu USA, najmä na ich južnej hranici.

,,Nemôžeme uprednostňovať intervenciu v eskalujúcej vojne v zahraničí pred obranou našej vlasti, najmä keď desiatky tisíc Američanov každoročne zomierajú na následky pašovania drog cez naše otvorené hranice a náš zbrojný arzenál, ktorý je rozhodujúci pre našu vlastnú bezpečnosť, sa rýchlo vyčerpáva," povedal DeSantis.

Tieto výroky stavajú DeSantisa do jednej línie s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom, ktorý povedal, že obrana Ukrajiny pred Ruskom nie je životne dôležitým záujmom USA, ale je životne dôležitá pre Európu.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že DeSantis by zrejme bol hlavným súperom Donalda Trumpa v boji o nomináciu Republikánskej strany v prezidentských voľbách v roku 2024, dodala britská stanica BBC.

Politico pripomenul, že názory republikánskych politikov na vojnu na Ukrajine boli zverejnené v čase, keď sa špekuluje o tom, že Rusko sa pripravuje na spustenie jarnej ofenzívy na ukrajinskom území.