Založenie strany Demokrati je vízia dočasne povereného premiéra SR Eduarda Hegera, ktorú stvoril spoločne s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Uviedol to Heger v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej RTVS a reagoval tak na slová Igora Matoviča, ktorý tvrdil, že Demokrati sú jeho projektom.

Odchod z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Heger komunikoval lídrovi hnutia Matovičovi veľmi otvorene. „Už v septembri, keď strana Sloboda a Solidarita odchádzala z koalície, som jasne hovoril, že demokrati majú spolupracovať. Ja to komunikujem celý čas, pretože toto je ponaučenie, ktoré máme z predchádzajúcich predčasných volieb v roku 2011, kde vidíme jasný príklad, že keď sa demokrati požierajú, tak je sama demokracia oslabená až ohrozená,“ povedal Heger.

„O túto víziu (Demokratov) nebol v OĽaNO záujem. V hnutí ľudia podporovali jeho lídra Igora Matoviča a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem,“ dodal premiér.

Zároveň uviedol, že ktokoľvek sa stotožňuje s víziou Demokratov, tak s ním budú aj rokovať. „Rokujem s Kresťanskodemokratickým hnutím, zatiaľ sa vyjadrilo, že do predčasných parlamentných volieb pôjde samostatne. To isté sa týka aj strany Aliancia,“ povedal Heger. Zároveň uviedol, že v pláne má rokovať aj s Mikulášom Dzurindom či zakladateľkou projektu Jablko Luciou Ďuriš Nicholsonovou. „Komunikujeme a rokujeme aj so stranou Za ľudí,“ doplnil.

Heger verí, že Demokrati dokážu na svoju stranu získať aj podporovateľov strany Hlas-SD. „Rozdiel medzi nami a stranou Hlas-SD je jasný práve v našich hodnotách, aj v našom morálnom kompase. Nikto z nás nedisponuje majetkom, ktorý nevie preukázať, ako získal. Nikto z nás nie je obvinený z rôznych korupčných škandálov a o nikom z nás nevypovedajú ľudia na polícii,“ uviedol.

Premiér taktiež uviedol, že Demokrati nie sú žiadnou stranou OĽaNO 2.