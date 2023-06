Mimoparlamentná strana Demokrati rešpektuje rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej nekandidovať opäť v budúcoročných prezidentských voľbách. Dodali, že v nej strácajú spojenca v slušnej, pokojnej a konštruktívnej politike .„Slovenská politika je preplnená egami a krikľúnstvom. Prezidentka Zuzana Čaputová prináša do politiky pokoj a pomoc ľuďom. Jej snaha spájať bude vo verejnom živote chýbať. Rozhodnutie nekandidovať však plne rešpektujeme. Nie je to prejav slabosti, ale, naopak, veľkej sily niekoho, pre koho moc nie je tým najvyšším, čo môže dosiahnuť,“ uviedli v stanovisku Demokrati.

Predseda SaS Richard Sulík ocenil prácu prezidentky Zuzany Čaputovej, keďže mandát vykonávala v extrémne ťažkých časoch. K tomu, či SaS postaví za kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka, sa podľa neho vyjadria, keď to bude aktuálne. „Zariadime sa, premyslíme si, koho podporíme na prezidenta alebo či nepostavíme vlastného kandidáta,“ reagoval Sulík na rozhodnutie Čaputovej. "K tomu sa vyjadríme, keď to začne byť aktuálne, teraz sú pred nami parlamentné voľby, ideme sa tomu naplno venovať," odpovedal na otázku, či bude kandidátom SaS na prezidenta Korčok.

Premiér Ľudovít Ódor rešpektuje rozhodnutie hlavy štátu Zuzany Čaputovej nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Má aj jeho obdiv za odvahu urobiť to, čo považuje za najsprávnejšie. Ódor si prezidentku váži osobne aj pracovne. „Vždy bola a ostane inšpiráciou pre mnohých na Slovensku vrátane mňa. Jej rozhodnutie sa určite nerodilo ľahko,“ poznamenal.

Bývalý prezident SR Andrej Kiska pri oznámení Zuzany Čaputovej nekandidovať na post hlavy štátu necíti hnev ani sklamanie, ale skôr smútok. Rozumie jej a plne ju aj chápe. „Keď človek vchádza do politiky s čistým odhodlaním pomôcť a dostane za to urážky a nenávisť, je to krutá facka. Zažil som to,“ uviedol Kiska. Prezidentka je podľa neho ešte v podstatne ťažšej situácii. "Samotná funkcia dostáva človeka do mimoriadne osamotenej pozície. Kto to nezažil, ťažko to precíti. Položme si otázku my všetci, ktorí ju máme radi. Spravili sme všetko preto, aby cítila prezidentka našu podporu a kandidovala znova,“ pýta sa bývalá hlava štátu.

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrni nemá ambíciu stať sa prezidentom. Povedal to po tom, čo Zuzana Čaputová oznámila, že nebude opätovne kandidovať v prezidentských voľbách. Pellegrini jej rozhodnutie rešpektuje. Myslí si, že nebola pripravená zvládnuť tlak, ktorý táto funkcia prináša, no ľudsky ju chápe. Pellegrini si myslí, že prezidentskí kandidáti budú teraz vyrastať ako „huby po daždi“. Hlas-SD chce do prvého kola postaviť kandidáta alebo podporí takého kandidáta, ktorý by spĺňal sociálno-demokratické hodnoty.

Mimoparlamentné Progresívne Slovensko ďakuje prezidentke SR Zuzane Čaputovej za presadzovanie hodnôt demokracie, slušnosti a rovnosti pre všetkých. Predseda hnutia Michal Šimečka to uviedol v reakcii na rozhodnutie hlavy štátu opätovne nekandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. „Som si istý, že tak bude robiť aj v posledný, piaty rok svojho mandátu, ktorý je ešte stále pred ňou a Slovensko ju v ňom ešte bude potrebovať,“ zdôraznil Šimečka. Rozhodnutie prezidentky nekandidovať mu je ľúto, ale plne ho rešpektuje. Dodal, že osud demokracie neleží na pleciach jedného človeka.

Strana Smer-SD berie na vedomie, že prezidentka Zuzana Čaputová nemieni opätovne kandidovať. Toto rozhodnutie ju neprekvapilo. Uviedla to strana na sociálnej sieti. „ Čaputová sa občanom SR vždy obrátila chrbtom, keď ju najviac potrebovali. Sama priznala, že nerozumie krajine, v ktorej žije,“ uviedol Smer. Hlave štátu želá, aby sa jej po ukončení prezidentského mandátu darilo v súkromnom aj pracovnom živote.

Prezidentka Zuzana Čaputová má veľkú zásluhu na tom, že pozícia Slovenska v Európskej únii a NATO nebola spochybnená partnermi. V reakcii na rozhodnutie Čaputovej nekandidovať opäť v budúcoročných prezidentských voľbách to uviedol László Sólymos z mimoparlamentnej strany Modrí, Most-Híd (MM). Líder strany Mikuláš Dzurinda rozhodnutie prezidentky ľudsky chápe.

„Vykonáva úrad v období, ktoré je poznačené dosahom pandémie na občanov i ekonomiku, vojnou Ruska proti Ukrajine, výraznou vnútropolitickou polarizáciou, ako aj agresívnym správaním časti politického spektra voči nej samotnej,“ poznamenal Dzurinda.

Mimoparlamentná Aliancia postaví v budúcoročných prezidentských voľbách vlastného kandidáta. Uviedla to tlačová tajomníčka Aliancie Évi Pálinkás v reakcii na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať vo voľbách na post hlavy štátu.