Strana Demokrati navrhuje v boji s drahými energiami kompenzácie nákladov na vykurovanie pre domácnosti. Ako uviedol člen predsedníctva strany Demokrati a bývalý minister hospodárstva Karel Hirman, kompenzácia nákladov na vykurovanie by sa týkala domácností, ktoré spotrebujú do 2,5 tisíc kubických metrov plynu. „Kompenzácia do tejto spotreby by bola únosná aj pre štátny rozpočet a je spravodlivá a solidárna,“ povedal K. Hirman.

Demokrati tiež navrhujú zaviesť šrotovné na výmenu starých kotlov za nové. „Je to osvedčený systém,“ podotkol Hirman. V neposlednom rade by mala podľa neho domácnosti pred zdražovaním energií uchrániť podpora úsporných opatrení ako je výmena okien, zateplenie či vyregulovanie a regulácia kúrenia. Na tieto projekty by sa mali viac využívať eurofondy. „Treba výrazne v tomto znížiť byrokraciu,“ zdôraznil Hirman.

V boji proti rapídnemu zdražovaniu elektriny sa Demokrati tiež spoliehajú na zmluvu so Slovenskými elektrárňami o dodávke zastropovanej silovej elektriny pre domácnosti na úrovni 61,2 eura za megawatthodinu.

Demokrati upozornili, že zdražovanie energií v budúcom roku by mohlo zasiahnuť až 95 percent domácností. Adresná pomoc je preto podľa Hirmana mýtus. Problémom adresnej pomoci sú aj neexistujúce potrebné dáta, ktoré by jasne definovali komu s energiami pomôcť, a komu nie. „Oháňať sa adresnou pomocou znie dobre, avšak momentálne za danej situácie je to prostriedok, ktorý je stále na Slovensku neuplatniteľný,“ konštatoval Hirman.

Demokrati zatiaľ nevedeli konkretizovať, koľko by ich opatrenia stáli štátny rozpočet. „Nejaké čísla sú, ale celé to bude záležať o tom, ako sa nastavia jednotlivé položky. Naše opatrenia, ktoré sú efektívne a zrozumiteľné, však budú o veľa stoviek miliónov eur menej zaťažovať štátny rozpočet ako v súčasnosti,“ uzavrel Hirman.