Stanovené dekarbonizačné ciele Slovenska v rámci Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) sa bez obnoviteľných zdrojov energie (OZE) nedajú dosiahnuť. Na utorkovej verejnej diskusii to povedal Milan Zvara, generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Slovensko je povinné predložiť Európskej komisii návrh aktualizácie INEKP do 30. júna a samotnú aktualizáciu do 30. júna 2024, no aktuálna verzia INEKP už nezohľadňuje nové iniciatívy schválené na európskej úrovni.

„My sme od začiatku veľkí podporovatelia obnoviteľných zdrojov, minimálne naša sekcia, pretože dekarbonizácia bez OZE sa nedá dosiahnuť,“ uviedol Zvara. Dodal, že dekarbonizácia nášho plynárenstva je pre ich rezort dôležitá, čo pociťujú aj v oveľa vyššej náklonnosti voči OZE než v minulosti.

Agendu INEKP zastrešujú Ministerstvá hospodárstva (MH) a MŽP, pričom MH vlani vyzvalo verejnosť, aby sa zapojila do procesu formou zasielania podnetov. Lenka Balog Ferenčáková, riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky MH, informovala, že cieľom je dosiahnuť klimatickú neutralitu Slovenska do roku 2050 v súlade s cieľmi balíka Fit for 55. Ten odkazuje na cieľ EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent. V rámci neho chce SR dosiahnuť 24-percentný podiel OZE a 52-percentné prepojenie elektrických sústav. Martin Dudák z divízie rozvoja podnikania Slovenského plynárenského priemyslu uviedol, že ich dekarbonizačný projekt, ktorý je v štádiu povoľovania, by dokázal Slovensku dodať 60 až 70 percent z cieľa.

„Sú stanovené ciele na znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie podielu OZE, zvyšovanie energetickej efektívnosti a na prepojenie energetických sústav. V porovnaní s aktuálnym INEKP z roku 2019 sme významne posilnili zapojenie ostatných rezortov do jeho prípravy,“ uviedla Ferenčáková.

Dodala, že napríklad projekt Zelená domácnostiam významne prispel k zmene názoru verejnosti na OZE. Podľa nej by bolo treba v tomto smere posilniť komunikačnú kampaň nielen zo strany štátu, ale aj investorov. „Vlastná skúsenosť firiem aj domácností s takýmito projektami významne pomáha,“ uzavrela Ferenčáková.