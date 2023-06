Najbohatšia rodina Južnej Kórey zvýšila objem úverov krytých akciami na približne tri miliardy dolárov. Snaží sa tak získať dostatok prostriedkov, aby mohla zaplatiť jednu z najväčších daní z dedičstva na svete a udržať si kontrolu nad impériom Samsung. Informuje o tom Bloomberg.



Podľa údajov z minulého mesiaca sa ich pôžičky od konca roka 2021 takmer zoštvornásobili. To bol rok, keď I Čä-jong a jeho rodina oznámili plán zaplatiť viac ako 12 biliónov juhokórejských wonov (9,2 miliardy dolárov) v šiestich splátkach počas piatich rokov. Ide o daň z dedičstva po smrti I Kon-hia, patriarchu a dlhoročného šéfa Spoločnosť Samsung Electronics. Južná Kórea má jednu z najprísnejších daní tohto typu na svete, ktorá môže dosahovať až 60 percent.



Dediči Samsungu zvyšujú svoje pôžičky, pretože je to najlepší spôsob, ako zaplatiť vysokú daň, povedal profesor národnej univerzity v Soule Park Sangin. „Nechceli by svoje podiely vymeniť za hotovosť, pretože to môže ovplyvniť ich schopnosť kontrolovať podnik.“

Kritici tvrdia, že vysoká dedičská daň môže byť záťažou pre akcie spoločností, ktoré miliardári kontrolujú. Podľa výkonného riaditeľa aktivistického investora Align Partners Capital Management v Soule Lee Čchanga, to môže vytvárať konflikty záujmov s akcionármi v ich spoločnostiach. Napríklad rodiny miliardárov nemusia chcieť, aby akcie rástli, pretože by to mohlo zvýšiť ich daňové zaťaženie, povedal. Toto je hlavná príčina „kórejského diskontu“ pri oceňovaní akcií, povedal.

Veľká časť akcií v štyroch firmách konglomerátu Samsung a de facto holdingovej spoločnosti Samsung C&T je uložená ako kolaterál pre daň z dedičstva. Ich celková hodnota predstavuje 13,3 miliardy dolárov, z čoho polovicu tvorí kolaterál. To je druhá najväčšia suma v skupine 500 najbohatších ľudí v indexe miliardárov Bloombergu. Prvenstvo patrí Larrymu Ellisonovi, ktorého záväzky majú ku koncu minulého týždňa hodnotu 36,4 miliardy dolárov.



Spoločný majetok dedičov Samsungu je 17,5 miliardy dolárov po odrátaní akcií, ktoré boli poskytnuté ako kolaterál. Spoločnosť Samsung Electronics vlani v októbri vymenovala za výkonného predsedu jediného syna zosnulého šéfa I Čä-jonga. Podľa Bloomberg Billionaires Index má jeho majetok hodnotu 8,7 miliardy dolárov.