Parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorá od nového roka zníži vo viacerých oblastiach daňovo-odvodové zaťaženie. Zmeny sa týkajú najmä zdaňovania kryptomien, ale aj podielových fondov či zamestnaneckých akcií, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov či živnostníkov. Od dane sa oslobodí aj odpredaj podielu v eseročke. Daňoví odborníci z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax však upozorňujú na to, že síce zmeny sú vo svojom výsledku pozitívnou správou, ale obsahujú množstvo nekonzistentností. A tie v konečnom dôsledku budú pre daňovníkov dôvodom pre zvýšené náklady na konzultantov, aby nové pravidlá dokázali v praxi aj efektívne uplatniť.

Predaj kryptomien sa doposiaľ zdaňoval pri progresívnej sadzbe 19 percent, resp. 25 percent a vzťahoval sa naň aj 14-percentný odvod do zdravotnej poisťovne. Po novom sa budú kryptomeny po roku držania zdaňovať pri 7-percentnej sadzbe a zdravotné odvody sa platiť nebudú. Rovnako nebude dani podliehať ani výmena kryptomien a od dane z príjmov bude oslobodený aj tzv. staking, ktorý doposiaľ tiež podliehal daňovo-odvodovému zaťaženiu. „Okrem toho, že to prinesie priaznivejšie podmienky pre podnikateľov, pomôže to zabrániť aj úniku mladých spoločností zo Slovenska do daňových rajov," uviedli daňoví odborníci.

Spolu s novými pravidlami pre zdaňovanie krypta sa menia aj podmienky pre vstup investorov do malých investičných fondov. Do ich portfólia patria tiež kryptoaktíva, rovnako ako nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital a podobne. Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti, no doposiaľ do nich mohli de facto investovať len profesionálni investori. Po novom budú dostupnejšie aj pre neprofesionálnych klientov.

„Prijaté zmeny sú obrovským prínosom z marketingového hľadiska. A to nielen vo vzťahu k zahraničiu, ale aj vo vzťahu k slovenským daňovníkom. Kritická časť daňovníkov najmä v oblasti krypta totiž pre vysoké zdanenie realizovala často ilegálne kroky s cieľom sa mu vyhnúť," uviedol daňový a finančný advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax. Podľa neho tak s veľkou pravdepodobnosťou neplatila priama úmera - čím vyššia sadzba dane, tým vyššie aj príjmy do verejných rozpočtov. Prínosné sú podľa neho aj zmeny v možnosti zakladať na Slovensku určité typy investičných fondov, ktoré nepodliehajú žiadnemu daňovému zaťaženiu, jednak na úrovni fondu ako takého, tak aj na úrovni niektorých investorov. „Toto má veľký cveng a pomáha to pozitívne najmä u mladých ľudí ukotvovať Slovensko na mape sveta," tvrdí Varga.

Novela zákona o dani z príjmov oslobodzuje od daní aj zamestnanecké akcie, resp. podiely na firme, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov, prípadne živnostníkov - tzv. ESOP. Doteraz sa tieto podiely zdaňovali u zamestnancov štandardne, ako ich mzda a u živnostníkov ako odmena. Od daní bude tiež u fyzických osôb oslobodený predaj podielu v eseročke po troch rokoch a vyplatenie podielových listov bude tiež oslobodené po troch rokoch. Hoci však prijaté zmeny znižujú daňovo-odvodové zaťaženie, právnici upozorňujú, že boli šité horúcou ihlou a v zákone je stále veľa dier. Na to, aby sa firmy pri uplatňovaní nových pravidiel vyhli nezrovnalostiam, budú napokon musieť platiť konzultantov: