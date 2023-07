Pediatri, ako aj lekári z ďalších špecializačných odborov sa budú môcť opäť prihlásiť do rezidentského štúdia od 1. októbra. Uviedli to z komunikačného odboru ministerstva zdravotníctva.

Od februára bolo ich prijímanie pozastavené, zaradiť sa mohli len všeobecní lekári.

Na okamžité obnovenie rezidentského programu pre pediatrov vyzýval šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Pripomenul, že na Slovensku chýbajú pediatri a hlavným cieľom rezidentského programu je omladzovať ambulantný sektor a prilákať nových lekárov. „Očakáva sa, že počet pediatrov pôsobiacich v ambulanciách sa zvýši, čo prinesie výrazné zlepšenie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom na Slovensku,“ uviedol Visolajský.

Ministerstvo vysvetlilo, že lekári sa môžu podľa zákona do rezidentského štúdia zaradiť vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru. „V súvislosti s termínmi ustanovenými predmetným zákonom budú do rezidentského štúdia v ďalších špecializačných odboroch vrátane pediatrie zaradení lekári k 1. októbru 2023,“ deklaruje rezort.

Do rezidentského štúdia sa aktuálne lekári môžu prihlásiť len do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo. Prijímanie ostatných špecializácií, ako sú pediatria, gynekológia, kardiológia, chirurgia či anestéziológia je pozastavené.

Ministerstvo už vo februári avizovalo, že po úprave systému by sa mohli lekári od októbra prihlásiť do rezidentského štúdia opäť do všetkých odborov.