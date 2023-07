Na Cypre vyrástlo nové centrum kasín propagované ako najväčšie svojho druhu v Európe. Jeho cieľom je premeniť ostrovný štát na východe Stredozemného mora na mekku luxusného turizmu počas celého roka, uvádza Bloomberg.



Stredomorské City of Dreams v hodnote 600 miliónov eur je jedným z najväčších rozvojových projektov krajiny. Rezort sa môže pochváliť 14-poschodovým, 500-izbovým hotelom s kasínom, športovými zariadeniami, rodinným zábavným parkom, najväčším bazénovým komplexom na ostrove, vonkajším amfiteátrom, ôsmimi reštauráciami a barmi a konferenčným centrom.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Melco Resorts and Entertainment so sídlom v Hong Kongu Lawrence Ho povedal, že rezort „umožňuje Cypru odomknúť nové trhy v regióne aj mimo neho“.



Cyperské úrady uviedli, že rezort nachádzajúci sa na okraji južného pobrežného mesta Lemesos by vytvoril 6 500 pracovných miest a prilákal na Cyprus každý rok približne 300-tisíc nových návštevníkov. Do miestnej ekonomiky by mal ročne naliať stovky miliónov eur.



Rovnako ako ostatné krajiny závislé od cestovného ruchu, aj Cyprus sa zotavuje z pandémie, ktorá zastavila návaly turistov. Oficiálne štatistiky uvádzajú, že celkový počet príchodov turistov medzi januárom a májom tohto roka vzrástol v porovnaní s minulým rokom o 36,2 percent. Bolo to dokonca o štyri percentá viac ako v rekordnom roku 2019, keď Cyprus navštívilo 3,9 milióna ľudí. A to aj napriek skutočnosti, že v dôsledku sankcií uvalených na Moskvu po invázii na Ukrajinu prichádza Cyprus o približne 900-tisíc ruských turistov ročne.



Predstavitelia City of Dreams Mediterranean uviedli, že ide o prvý projekt v krajine, ktorý za svoju stratégiu udržateľnosti dosiahol najvyššie hodnotenie. Manažér rezortu Grant Johnson povedal, že značka Melco a jej skúsenosti v oblasti zábavy a hier sa spoja s cyperskou kultúrou a pohostinnosťou, aby návštevníkom ponúkli mix silných zážitkov. „Cyprus je teraz pripravený súťažiť v rámci Európy a Blízkeho východu v oblasti luxusného cestovného ruchu a usporadúvania konferencií,“ povedal G. Johnson.



V kasíne s rozlohou 7 500 štvorcových metrov sa nachádza sto hracích stolov a tisíc automatov.