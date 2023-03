Po kolapse švajčiarskej banky Credit Suisse nad ňou prevzala kontrolu banka UBS. Novému majiteľovi však teraz hrozia nové regulačné a právne problémy, píše portál CNBC.

Credit Suisse svojim bohatým americkým klientom roky poskytovala bezpečné daňové útočisko a pomáhala im ukrývať ich majetok pred Daňovou správou Spojených štátov (IRS). Robila to aj napriek tomu, že ju pred viac než desiatimi rokmi úrady stíhali presne za túto istú činnosť. Portálu CNBC to prezradili dvaja bývalí zamestnanci banky, ktorí pre americkú vládu pracujú ako informátori.

Závažné obvinenia

Credit Suisse v roku 2014 čelila obvineniam z toho, že vedome a ochotne pomohla tisícom svojich amerických klientov zatajiť ich zahraničný majetok a príjem pred IRS. Banka vtedy vinu priznala a prezradila, že svojim americkým klientom naozaj pomáhala zmiznúť z radaru daňových úradov. Aby to dosiahla, tak využívala falošné subjekty, ničila záznamy o účtoch či predávala peniaze klientom v hotovosti. V rámci dohody o vine a treste následne Credit Suisse súhlasila s tým, že úradom pomôže v ich boji proti neplatičom daní.

Z novej správy finančného výboru Senátu však vyplynulo, že banka túto dohodu porušila. Správa obsahuje zistenia dvojročného vyšetrovania a vzhľadom na hroziacu bankovú krízu ju nemožno brať na ľahkú váhu.

Vyšetrovatelia zo Senátu tvrdia, že ich zistenia vyvolávajú otázky o tom, koľko amerických peňazí je ešte stále ukrytých za hrubými stenami trezorov švajčiarskej banky, ktorej kolaps otriasol základmi svetového bankového systému.

Senát v správe obviňuje banku z porušenia podmienok dohody o vine a treste z roku 2014. Ak by sa ministerstvo spravodlivosti rozhodlo vec postúpiť súdu, tak by to pre Credit Suisse mohlo mať vážne následky. Koľko bude celá situácia stáť UBS je v tejto chvíli ťažké odhadnúť, no podľa informátorov by banka mohla v rámci pokuty zaplatiť až 1,3 miliardy dolárov.

Predseda finančného výboru Senátu Ron Wyden medzičasom potvrdil, že jeho výbor tento týždeň od Credit Suisse obdržal informácie o dodatočných tajných amerických účtoch, ktoré banka spravovala aj po roku 2014.

„Je jasné, že nastal čas spustiť trestné stíhanie a zaistiť, aby došlo k udeleniu pokút, ktoré vyšlú silný odkaz,“ povedal Wyden.

Nepoučiteľná

Podľa poradcu finančného výboru napomáhali zamestnanci Credit Suisse trestnej schéme daňových únikov obrovských rozmerov. „Zamestnanci zapojení do tejto schémy doteraz zo strany vlády Spojených štátov nemuseli za svoju účasť čeliť žiadnym následkom,“ dodáva poradca, ktorý nechcel byť pre citlivosť informácií menovaný.

Vyšetrovatelia zo Senátu odhalili, že Credit Suisse umožnila 25 americkým rodinám zatajiť dokopy viac než 700 miliónov dolárov aj napriek dohode o vine a treste. „Mysleli si, že im to prejde, a do veľkej miery sa im to aj podarilo,“ konštatuje poradca s tým, že otázkou nie je to, či v tejto činnosti švajčiarske banky pokračujú, ale to, ktoré z nich sa schémy zúčastňujú.

Hovorkyňa Credit Suisse pre CNBC povedala, že banka netoleruje žiadne daňové úniky. Dvaja bývalí zamestnanci banky však trvajú na tom, že inštitúcia v trestnej činnosti pokračovala aj po tom, čo v roku 2014 podpísala dohodu o vine a treste.

Credit Suisse odvtedy síce zverejnila a zatvorila mnoho amerických účtov, no niektorí jej bankári aj napriek tomu ďalej pracovali s bohatými americkými klientmi, pretože ich chceli v banke udržať. Často pritom v rámci účtov menili ich národnosť či vedomky odvracali zrak od toho, že dotknuté účty patrili Američanom. V niektorých prípadoch zas bankári pomáhali svojim americkým klientom presúvať peniaze do iných bánk bez toho, aby tento úkon nahlásili americkým úradom, dodávajú informátori.

Nie je jasné, koľko zodpovednosti za toto konanie – a či vôbec – bude musieť znášať banka UBS, ktorá Credit Suisse 19. marca odkúpila. Jasné nie je ani to, či Credit Suisse o svojich prehreškoch UBS pred prevzatím kontroly informovala. Podľa zdrojov z prostredia však boli zástupcovia UBS s celou situáciou oboznámení. CNBC na záver dodáva, že UBS na žiadosť o vyjadrenia sa nereagovala.