V posledných mesiacoch si cottage cheese získava čoraz väčšiu popularitu medzi priaznivcami zdravej výživy. Sociálne siete sú plné receptov, ktorých hlavnou hviezdou je práve tento mäkký syr s typickou hrudkovitou štruktúrou. Možno z neho vytvoriť chutnú, bielkovinami nabitú zmrzlinu či nízkokalorický posúch. Niet sa čo čudovať, keďže cottage cheese je výživovo hodnotnou potravinou, ktorá ponúka celý rad zdravotných benefitov.
1. Zdroj bielkovín
Cottage cheese je bohatým zdrojom kazeínu, čo je typ proteínu. Bielkoviny sa skladajú z 20 rôznych aminokyselín. Jedenásť si vie telo vytvoriť samo, deväť musí prijať zo stravy. Takzvané kompletné bielkoviny, akým je kazeín, obsahujú všetkých deväť. Cottage cheese tak podporuje rast, opravu a udržiavanie svalovej hmoty. Kazeín telo trávi pomaly, čo zabezpečuje stabilné uvoľňovanie aminokyselín a pomáha chrániť svaly pred rozkladom (katabolizmom) počas spánku a medzi jedlami.
2. Zdroj vitamínov a minerálov
Cottage cheese obsahuje vápnik, vitamín B12 a ďalšie mikronutrienty. Vitamín B12 je dôležitý pre správnu funkciu mozgu. Vápnik zas pre zdravie kostí a zubov. V cottage cheese sa nachádza aj riboflavín, ktorý je prospešný pre pokožku a oči.
3. Antioxidant
Cottage cheese je skvelým zdrojom selénu. Ide o esenciálny minerál s antioxidačnými vlastnosťami. Antioxidanty chránia bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Selén je dôležitý aj pre reprodukčné zdravie, činnosť štítnej žľazy, tvorbu DNA a iné dôležité procesy.
4. Probiotikum
Niektoré druhy cottage cheese obsahujú živé probiotické kultúry. Tieto prospešné baktérie podporujú zdravé trávenie, udržiavajú rovnováhu črevného mikrobiómu a pomáhajú znižovať zápaly v tele.
5. Nízky glykemický index
Vďaka nízkemu glykemickému indexu a vysokému obsahu kazeínu spomaľuje cottage cheese vstrebávanie sacharidov a pomáha zmierniť prudké výkyvy hladiny cukru po jedle. Potenciálne tak dokáže podporiť metabolické zdravie a pomôcť s prevenciou cukrovky 2. typu.