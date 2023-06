Keď mala Sareena Sharmaová 27 rokov, dozvedela sa zlé správy. Krvný test ukázal, že má na svoj vek nízke hladiny určitých hormónov, čo znamenalo, že pravdepodobne vstúpi do menopauzy skoro, a to už vo veku 30 rokov.



Bloomberg uvádza, že bola slobodná, no zúfalo túžila po rodine. Rozhodla sa konať a zmraziť si vajíčka. Po dvoch kolách hormonálnych injekcií a operácií má teraz 12 zmrazených vajíčok. „Vždy, keď vidím dieťa, chcem otehotnieť, ale nie teraz,“ povedala S. Sharmaová. „Chcem mať vo svojej kariére o niečo stabilnejšiu pozíciu a cítiť sa finančne zabezpečená,“ vysvetlila. Patrí medzi rastúci počet britských žien, ktoré berú svoju plodnosť do vlastných rúk. Cykly zmrazovania vajíčok vzrástli z 2 576 v roku 2019 na 4 215 v roku 2021, čo je nárast o 64 percent, ukázali údaje zverejnené britským Úradom pre oplodnenie a embryológiu ľudí (HFEA).

Klinikám orientujúcim sa na plodnosť biznis prekvitá. Spoločnosť Evewell, ktorá má dve pobočky v centrálnom a západnom Londýne, vykonala v roku 2020 celkovo 45 odberov vajíčok. Do konca apríla tohto roku to už bol 225. Skupina Circle Health Group uviedla, že jej podnikanie v oblasti mrazenia vajíčok sa za posledných 18 mesiacov strojnásobilo. Klinika Harley Street Fertility Clinic vlani zamrazila toľko vajec ako v predchádzajúcich piatich rokoch dohromady. Podľa vládnych údajov z roku 2021 ide o biznis v hodnote 320 miliónov libier (405 miliónov eur).

Priemerný vek klesol

Z hľadiska veku sú to oveľa mladšie ženy ako kedykoľvek predtým, ktoré si zmrazujú vajíčka a nie vždy sú slobodné. Priemerný vek v Spojenom kráľovstve klesol na 34 rokov, uviedla HFEA. „Pred niekoľkými rokmi som zmrazovala vajíčka 40-ročných žien,“ potvrdzuje aj manažérka laboratória firmy Evewell Emma Whitney. „Ale priemerný vek pacienta je teraz pravdepodobne okolo 33 alebo 34 rokov.“



Čo je za meniacou sa demografiou, nie je jednoznačne vysvetliteľné, ale niektorí lekári tvrdia, že je to v dôsledku väčšieho rozšírenia preventívneho testovania plodnosti. Napríklad takého, aký mala S. Sharmaová, ktorý môže niektoré ženy upozorniť, že ich vajíčka nemusia mať takú kvalitu, akú treba. „Ženy k nám privádza testovanie plodnosti,“ povedal generálny riaditeľ na Harley Street Fertility Clinic Suvir Venkataraman.



Zmrazovanie vajíčok je určite atraktívnejšie ako v minulosti. Aj úspešnosť sa v posledných rokoch dramaticky zvýšila. Je to do značnej miery spôsobené zavedením tzv. vitrifikácie, techniky zmrazovania, ktorá bráni ľadovým kryštálom zabíjať vajíčka, povedal S. Venkataraman, čo zvyšuje počet tých, ktorí prežijú rozmrazovanie, zo zhruba 30 na 90 percent.

Možnosť úveru pomohla

Typické náklady sa pohybujú na okolo štyritisíc libier (4 667 eur) na jedno kolo zmrazovania, čo viedlo k tomu, že niektoré ženy odložili procedúru, kým si dostatočne nenašetrili. V posledných rokoch však niektoré kliniky zaviedli úverové schémy, ktoré ženám umožňujú rozložiť platby na rok alebo viac, a to s nulovým úrokom.



Nedávno došlo aj k úprave zákonov ohľadom plodnosti. V roku 2021 vláda ohlásila zvýšenie stropu na skladovanie mrazených vajíčok na desať rokov, spermií a embryí na 55 rokov, pričom nové pravidlo nadobudlo účinnosť v júli minulého roka. Toto je dramatické zlepšenie pre mnohé ženy, ktoré teraz môžu dlhšie používať vajíčka najvyššej plodnosti. „Myslím si, že za posledné tri roky sa [zmrazovanie vajíčok] stalo bežnejším,“ povedala Sophia Money-Couttsová, autorka, ktorá si v roku 2020 nechala zmraziť vajíčka a vytvorila sériu podcastov o tomto zážitku s názvom Freezing Time.