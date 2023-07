Posilnenie výkonu činností na východnej hranici, koncentrácia na nové úlohy, zlepšenie služieb pre verejnosť či pretrhnutie klientelistických väzieb. Takého zmeny prinesie spojenie Colného úradu Košice s Colným úradom Michalovce. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Zlúčením tak bude vytvorený jeden silný colný úrad. „Dôvodom sú zvýšené nároky, ktoré sú v súčasnosti kladené na činnosť slovenských colných orgánov na hraniciach s Ukrajinou, ale aj potreba zlepšovať služby pre verejnosť a znížiť riziko korupcie a klientelizmu do budúcnosti v tomto regióne,“ uviedla hovorkyňa.

Po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine FS zaznamenala dramatický nárast prestupov cez hraničné priechody nielen v oblasti osobnej, ale aj kamiónovej a železničnej dopravy. S tým súvisí aj zvýšený počet kontrol prevozu hotovosti, tovaru s dvojakým použitím a do budúcnosti vzniká aj riziko pokusov o pašovanie zbraní z Ukrajiny na nelegálny trh do Európskej únie. Cieľom organizačnej zmeny je tieto riziká do budúcnosti znižovať.

„Spojením dvoch colných úradov do jedného vznikne jeden nový úrad s dostatočným personálnym zázemím, z čoho bude profitovať nielen verejnosť, ale aj štát. FS bude môcť nasadiť svojich príslušníkov podľa operatívnych potrieb a reagovať tak pružnejšie na nové situácie,“ uviedla Rybanská. Zlepšiť sa tým má aj profesionalizácia a špecializácia príslušníkov, čím sa posilní aj samotný výkon služby na hraničných pobočkách a v pohraničných regiónoch, a tým aj kontrolná činnosť. Tá bude môcť byť dvojlíniová a príslušníci FS tak budú môcť lepšie vykonávať colno-pátraciu činnosť po tovare, ktorý prešiel cez hraničné priechody.

„Pripravovaná organizačná zmena navyše nebude mať žiadny negatívny vplyv na služby, ktoré FS v danom regióne poskytuje podnikateľom. Práve naopak, vďaka dodatočným personálnym kapacitám budú niektoré pracoviská fungovať v nepretržitom režime, čím sa zvýši dostupnosť služieb colných orgánov," konštatovala hovorkyňa.

Organizačná zmena prinesie v strednodobom horizonte aj úspory pre štátny rozpočet, keďže dôjde k zníženiu nákladov na prenájom priestorov, ktoré doteraz využíval CÚ Michalovce.