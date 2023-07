Rozhodnutie Ruska odstúpiť od paktu umožňujúceho bezpečný prevoz plodín z Ukrajiny, ktorú napadlo, opäť vyvolalo obavy o globálne dodávky potravín a prístup k nim. Dohoda pomohla zmierniť ceny pšenice a rastlinného oleja, ktoré minulý rok prudko vzrástli, keď ruský útok odrezal ukrajinské prístavy v Čiernom mori od medzinárodných trhov s komoditami. Ukrajinské plodiny sa napriek tomu dostanú na trh inými cestami, ale vyššie náklady na dopravu by mohli ovplyvniť ďalšiu sejbu, ktorá sa má uskutočniť už o niekoľko mesiacov. To by z dlhodobého hľadiska obmedzilo globálne dodávky obilnín. Agentúra Bloomberg sa zamýšľa, čo to bude znamenať pre celý svet.

1. Prečo má Ukrajina taký vplyv na svetových potravinových trhoch?

Ukrajina je rozlohou druhá najväčšia krajina v Európe a jej rozľahlé pláne tmavej a žírnej pôdy sú ideálne na poľnohospodárstvo. Jedlo z Ukrajiny pomohlo formovať chod európskej histórie, nakŕmilo obyvateľstvo rýchlo rastúcich priemyselných miest v 19. storočí a podporilo Sovietsky zväz počas desaťročí izolácie. Pred vojnou Ukrajina vyvážala viac obilia ako celá Európska únia a dodávala asi polovicu celosvetovo obchodovaných slnečnicových semien a oleja. Dokonca aj v sezóne 2022-23 – prvom celom roku ruskej vojny – Ukrajina na šiestom mieste vo vývoze pšenice a na treťom v exporte kukurice. Keď sa sezóna na konci júna tohto roka končila, vývoz obilia z Ukrajiny predstavoval viac ako 48 miliónov ton.

2. Ako fungovala dohoda o vývoze?

Dohoda o obilí podpísaná v júli 2022 znovu otvorila tri ukrajinské čiernomorské prístavy pre dodávky plodín. Všetky lode museli prejsť vstupnými a výstupnými kontrolami v centre zriadenom v Istanbule. Mesačné zásielky cez koridor vyvrcholili v októbri na úrovni 4,2 milióna ton, ale od apríla sa držali pod troma miliónmi ton, pretože časy inšpekcií sa čoraz viac predlžovali a Rusko blokovalo registrácie lodí. Pred vojnou Ukrajina podľa tamojšieho ministerstva poľnohospodárstva vyvážala až päť miliónov ton obilia mesačne všetkými cestami.

3. Bola dohoda jediným východiskom pre obilie Ukrajiny?

Nie. Problémy s paktom posunuli viac úrody do menších ukrajinských riečnych prístavov na Dunaji, ako aj železničnú a cestnú dopravu cez hranice EÚ. Tonáž prepravená týmto spôsobom skutočne prekročila objemy presunuté cez čiernomorský koridor. Napriek tomu sú tieto alternatívy ťažkopádnejšie a drahšie ako preprava cez ukrajinské hlbokomorské prístavy. Dunajské prístavy môžu prijímať len menšie lode, čo znižuje objem a náklady obilia prepravované vlakmi spomaľuje na hraničných priechodoch rozdielny rozchod železníc. Tieto zásielky takisto spôsobili napätie so susedmi z EÚ, ktorí tvrdia, že prebytok obilia, ktorý prichádza, poškodzuje ich farmárov znižovaním miestnych cien. EÚ povolila piatim východným členským štátom zaviesť obmedzenia na nákup ukrajinského obilia na domácom trhu. Zákaz vyprší v septembri, no päť štátov Únie požiadalo o jeho predĺženie.

4. Prečo Rusko odstúpilo od zmluvy?

Rusko ako dôvod uviedlo, že neboli odstránené prekážky vývozu ruských hnojív a potravín. A to aj napriek skutočnosti, že Rusko vyváža rekordné objemy pšenice, a jeho vývoz hnojív sa dostáva na predvojnovú úroveň. Stále platia sankcie voči ruským bankám a medzinárodným spoločnostiam ako John Deere, ktoré sa rozhodli stiahnuť sa z ruského trhu. To spôsobilo farmárom problémy, pretože nemohli získať náhradné diely. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vznieslo päť hlavných požiadaviek podmieňujúcich predĺženie platnosti obilnej dohody vrátane opätovného pripojenia poľnohospodárskej banky Rosselkhozbank k medzinárodnému platobnému systému SWIFT, vyriešenia problémov so zabezpečením náhradných dielov poľnohospodárskych strojov a znovuotvorenia potrubia na prepravu čpavku. Rusko uviedlo, že tieto požiadavky neboli splnené; nezaznamenalo vraj žiadny pokrok v riešení problémov s dopravnou logistikou, poistením a rozmrazovaním aktív.

5. Ktoré kupujúce krajiny tým môžu trpieť najviac?

Čína, Španielsko a Turecko boli najväčšími nákupcami ukrajinských potravín prepravovaných cez bezpečný koridor, ale aj chudobnejšie krajiny ako Egypt a Bangladéš doviezli v rámci programu každý viac ako milión ton. OSN zdôraznila, že dodávky v rámci dohody pomáhajú zvýšiť globálne zásoby a znížiť ceny bez ohľadu na to, kam sa obilie doručuje. Globálne ceny obilia po odstúpení Ruska od dohody spočiatku prudko vzrástli.

6. Čo to znamená pre ukrajinských farmárov?

Ukrajina napriek ruským varovaniam presadzuje pokračovanie vývozu obilia z čiernomorských prístavov. Inak ho bude môcť vyvážať iba po alternatívnych trasách, čo ale zvýši náklady pre ukrajinských poľnohospodárov. To by ich mohlo prinútiť k ďalšiemu skresávaniu sejby, čo by malo za následok obmedzenie dodávok z Ukrajiny. Vojna už aj tak ukrojila značnú plochu, ktorú domáci farmári inak obsievajú.