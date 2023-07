Kto by túžil bývať v oblastiach, kde je zvýšené riziko záplav, kde pravidelne zúria hurikány, alebo počas leta panujú vysoké horúčavy. Tieto atribúty odchádzajú v čase zvýšených životných nákladov do úzadia a ľudia rozmýšľajú, ako ušetriť na všetkom, aj na bývaní.

Podľa najnovšej štúdie spoločnosti Redfin skúmajúcej migráciu a sprístupnenej výhradne pre Bloomberg Green, sa čoraz viac Američanov sťahuje do oblastí s vysokým rizikom požiarov, horúčav, sucha a záplav.

Záplavové oblasti zaznamenali v rokoch 2021 a 2022 čistý prílev približne 400-tisíc ľudí. To predstavuje 103-percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim dvojročným obdobím. Na americký vidiek s najvyšším rizikom požiarov sa za posledné dva roky prisťahovalo o 446-tisíc ľudí viac, ako odišlo (nárast o 51 percent v porovnaní s rokmi 2019 a 2020). Regióny s najvyšším tepelným rizikom zaznamenali čistý prílev 629-tisíc, čo predstavuje nárast o 17 percent.

Príkladom je okres Lee na Floride, ktorý zahŕňa Fort Myers a Cape Coral a ktorý vlani v septembri zasiahol hurikán Ian. Za posledné dva roky zaznamenal čistý prílev 60-tisíc ľudí, čo je nárast o približne 65 percent v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi.

Obavy o financie prevyšujú

Nie je to tak, že by sa ľudia prestali báť klimatických nebezpečenstiev, hovorí zástupca hlavného ekonóma spoločnosti Redfin Daryl Fairweather. Ide o to, že parameter cenovej dostupnosti je prvoradý a dominuje všetkému ostatnému. „Ľudia vyhľadávajú miesta s teplým počasím a nízkymi daňami,“ povedal s tým, že krátkodobé obavy o financie majú tendenciu prekonať akékoľvek klimatické riziká.

Populárne destinácie ako Florida, Arizona, Utah a Kalifornia môžu staviteľom ponúkať lacnejšie pozemky a v niektorých prípadoch aj zhovievavejšie stavebné predpisy. To sa premieta do nižších cien nových domov, ale klimatické riziká sú často vyššie ako v prípade starších domov. Redfin v samostatnej analýze zistil, že 55 percent postavených domov v tomto desaťročí čelí riziku požiaru a 45 percent zas riziku sucha. Na porovnanie, len 14 percent domov postavených v rokoch 1900 až 1959 je ohrozených požiarom a 37 percent suchom.



Jestvujú však aj dve pozoruhodné výnimky. Louisiana náchylná na hurikány a Paradise v Kalifornii, dejisko ničivého požiaru v roku 2018, zaznamenali čistý odlev obyvateľov, čo dokazuje, že asi existuje hranica, keď už toho ľudia majú dosť.

Ako sa uvádza v správe, „majitelia domov v oblastiach náchylných na katastrofy môžu vidieť, že hodnoty ich nehnuteľností začnú rásť pomalším tempom, ako sa očakávalo, keďže prírodné katastrofy sa zintenzívňujú a poistenie je drahšie a ťažšie dostupné.“ Odhaduje sa, že miera zhodnocovania bude do roku 2040 o 5,4 percenta pomalšia v okresoch s vysokým rizikom povodní, o 4,8 percenta v krajoch s vysokým rizikom horúčav a o 3,6 percenta v okresoch ohrozených požiarmi, vyplýva z prognóz analytickej spoločnosti Climate Alpha.