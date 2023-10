Krvavý útok Hamasu na Izrael zanechal zvyšok sveta v šoku. Tisíce rakiet a bojovníkov zaútočili na juh krajiny po zemi, po mori a zo vzduchu. Keďže šlo o úplne nepredvídateľný atak, zasadilo to ponižujúci úder spravidla vychvaľovaným izraelským spravodajským službám. Ale predovšetkým kvôli zabitiu stoviek nevinných ľudí vrátane viac ako 250 mladých Izraelčanov na festivale a zajatiu mnohých rukojemníkov Hamasom. The Economist upozorňuje, že izraelské obranné sily sa ocitli v zúfalej situácii.



Vyslanie pozemných jednotiek do pásma Gazy by ich mohlo vtiahnuť do krvavých pouličných bojov a ohroziť aj rukojemníkov. Čím dlhšie sa boje povlečú, tým väčšia je šanca, že sa násilie rozšíri na západný breh Jordánu alebo do Libanonu. Smrť mnohých civilistov v Gaze by poškodila postavenie Izraela vo svete a zároveň by bola hlboko nespravodlivá.

Týždenník uvádza, že nech už z tohto konfliktu vzíde čokoľvek, bude treba znova hľadať odpoveď na otázku, ako môžu Izraelčania a Palestínčania žiť v mieri. Politika premiéra Benjamina Netanjahua odsunúť Palestínčanov na vedľajšiu koľaj má trhliny. Jedným z dôvodov, prečo mohli spravodajské služby pochybiť, je to, že Západný breh Jordánu uvrhli do chaosu expanzívne ciele izraelskej krajnej pravice. V južnom Libanone má Hizballáh hrôzostrašný arzenál, väčšina z neho je iránskej proveniencie. Izrael bude nepochybne schopný obnoviť svoju vojenskú dominanciu nad Palestínčanmi. Ale aj keď sa jeho vojaci a špióni domnievajú, že to zabezpečuje ochranu izraelských občanov, samotní voliči pravdepodobne nedospejú k záveru, že návrat k statusu quo stačí.

Podceňovať situáciu sa neoplatí

Nadchádzajúca operácia proti Hamasu len posilní názor, že nastal čas na nový prístup. Po sobotňajšom krviprelievaní nemôže Izrael zničiť Hamas, len aby zostal pri moci v Gaze. Jednoduchá alternatíva však neexistuje. Izraelské obranné sily nechcú okupovať Gazu –, preto má enkláva samosprávu. Ťažko predstaviteľná je aj myšlienka medzinárodných mierových síl: žiadna krajina nechce prevziať zodpovednosť.



Nikto by nemal podceňovať ťažkosti, ktoré túto časť sveta čakajú. Druhá intifáda obrátila mladých Izraelčanov proti rozhovorom s Palestínčanmi. Nevedia si predstaviť, ako by sa palestínske frakcie mohli usilovať o mier. Izraelská pravicová koalícia sa zároveň zameriava na anektovanie častí západného brehu Jordánu. Toto úsilie teraz zdvojnásobí.



Napriek tomu sa tvrdohlaví Izraelčania budú musieť popasovať s tým, že sa musia opäť začať zaoberať palestínskym problémom. Izraelský bezpečnostný aparát potrebuje protistranu, s ktorou by spolupracoval, ak má mať nad palestínskymi územiami nejakú kontrolu. To znamená, že potrebuje palestínskeho partnera.



Dôležité bude, kto bude v Jeruzaleme pri moci. Izrael v tejto chvíli ťahá za jeden povraz, ale čoskoro ho čaká trpké zúčtovanie, ktoré môže viesť k novej koalícii alebo dokonca k novému premiérovi. The Economist konštatuje, že ak majú byť Izraelčania v bezpečí, ten, kto je zodpovedný, bude musieť prestať rozmýšľať o Palestínčanoch ako o probléme, ktorý možno odložiť, a začať o nich rozmýšľať ako o ľuďoch, ktorí by mali byť aktívnou súčasťou jeho riešenia.