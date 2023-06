Americká televízia CNN získala zvukový záznam konverzácie z júla 2021, v ktorej bývalý americký prezident Donald Trump uviedol, že mal u seba utajovaný dokument Pentagónu o možnom útoku na Irán.

Záznam obsahuje nové podrobnosti konverzácie, ktorá je dôležitým dôkazovým materiálom pri obžalobe Trumpa za zaobchádzanie s tajnými dokumentmi po odchode z funkcie.

Nahrávka bola zhotovená počas konverzácie Trumpa s osobami, ktoré pracovali na pamätiach Marka Meadowsa, bývalého šéfa Trumpovej kancelárie, dodáva CNN. Osobitný vyšetrovateľ Jack Smith v obžalobe uvádza, že prezident účastníkom rozhovoru ukazoval utajené informácie o plánoch na útok na Irán, hoci na to nemali príslušnú previerku.

„Toto sú tie dokumenty," uviedol Trump v nahrávke. Tým podľa CNN označoval dokumenty s vysokým stupňom utajenia. Spochybňuje to jeho minulotýždňové vyjadrenia, že so sebou nemal žiadne takéto dokumenty. „Mal som veľké množstvo papierov a materiálov týkajúcich sa Iránu a všemožných ďalších vecí, ktoré som vtedy držal v ruke, no neboli to dokumenty," tvrdil vtedy Trump.

Trumpa poradcovia v minulosti odrádzali od plánov zaútočiť na Irán, čím by údajne mohol rozpútať rozsiahly konflikt, pripomína CNN. Úrad osobitného vyšetrovateľa sa k záležitosti odmietol vyjadriť.

Ministerstvo spravodlivosti obviňuje Trumpa, ktorý sa v budúcoročných voľbách chce pokúsiť o návrat do Bieleho domu, z porušenia zákona o špionáži a iných zákonov, pretože po opustení úradu si so odniesol tajné dokumenty a neodovzdal ich Národnému archívu.

Bývalý prezident sa obhajuje tým, že Biely dom v roku 2021 opúšťal narýchlo a jeho osobné veci sa údajne pomiešali s dokumentmi. Krabíc plných dokumentov sa zatiaľ nechce vzdať, pretože ich podľa vlastných slov nemal čas roztriediť.