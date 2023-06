Na Slovensku využíva nejakú formu cloudového riešenia necelá tretina zamestnancov. Pritom cloudy za bezpečné považuje osem z desiatich užívateľov. Podľa IT odborníkov sa firmy ešte neodhodlali na prechod do cloudu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Mnforce pre spoločnosť Seyfor z apríla tohto roka.

Až 62 percent slovenských užívateľov informačných a komunikačných technológií nevyužíva v spoločnosti, v ktorej pracujú, žiadne cloudové služby. „Informačné technológie sa u nás adaptujú spravidla pomalšie, s odstupom času. Preto si myslím, že využitie cloudu bude významnejšie skôr v nasledujúcich rokoch,“ komentuje výsledok Peter Gajdošech zo spoločnosti Seyfor.

Podľa posledných dát Eurostatu, z mája tohto roka, cloudové riešenia na Slovensku využíva 36 percent firiem, pričom európsky priemer je viac ako 40 percent. Využívanie týchto služieb sa postupne stáva trendom, pričom aj Európska komisia apeluje na to, aby ich do konca desaťročia využívali až tri štvrtiny firiem.

Medzi respondentmi označilo 52 percent za najväčší benefit cloudu možnosť prístupu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Ďalej oceňujú automatické zálohovanie dát, vyjadrilo sa tak 41 percent respondentov, možnosť prístupu z iného zariadenia oceňuje 40 percent opýtaných, možnosť lepšej spolupráce a zdieľania informácií s kolegami 35 percent. Až na piatom mieste s podielom 32 percent vnímajú používatelia ako výhodu úsporu času vďaka rýchlemu prístupu.

Relatívne málo respondentov považuje používanie cloudových služieb za nebezpečné, a to 17 percent. Najväčším rizikom je pre 67 percent opýtaných krádež dát.