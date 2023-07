Čistý zisk americkej spoločnosti Microsoft za štvrtý finančný štvrťrok vzrástol o 20 percent na 20,1 miliardy dolárov. Zisk podporila jej cloudová činnosť, ktorá ťažila z doplnkových produktov vrátane novej technológie umelej inteligencie (AI). Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré spoločnosť zverejnila v utorok.

Solídny medziročný rast

Zisk na akciu za tri mesiace do konca júna predstavoval 2,69 dolára, čím prekonal očakávania analytikov na úrovni 2,55 dolára. Tržby vzrástli o osem percent na 56,2 miliardy dolárov a tiež prekonali odhady analytikov. Príjmy z cloudových služieb vzrástli o 21 percent na 30,3 miliardy dolárov.

„Microsoft vo svojom štvrtom fiškálnom štvrťroku (druhý štvrťrok 2023) prekonal odhady tržieb aj čistého zisku. Spoločnosť mierne prekonala odhady tržieb v divízii Intelligent Cloud, ktorá zaznamenala solídny 15-percentný medziročný rast," uviedol analytik XTB Tomáš Cverna. „Výrazný 20-percentný medziročný pokles predaja počítačov a iných zariadení vo fiškálnom štvrtom štvrťroku pripisujem poklesu dopytu v dôsledku predzásobenia spotrebnou elektronikou počas pandémie covid-19," dodal.

Investícia do dátového centra

Firma však zaznamenala aj prudký nárast nákladov, keďže vybudovala nové dátové centrá na podporu umelej inteligencie. Štvrťročné kapitálové výdavky boli najvyššie minimálne od fiškálneho roku 2016.

Spoločnosť Microsoft si zabezpečila prvenstvo v oblasti umelej inteligencie svojou investíciou do spoločnosti OpenAI, ktorá vlastní populárnu službu ChatGPT, a analytici teraz skúmajú, ako by Microsoft mohol profitovať z generatívnych služieb umelej inteligencie, upozornila agentúra Reuters. Spoločnosť už zapracováva AI do svojich produktov.