Od vstupu Slovenska do Európskej únie v máji 2004 prešlo už takmer 20 rokov. Ako vyplýva z analytickej štúdie Národnej banky Slovenska (NBS), najviac výhod členstva Slovenska v Európskej únii vyplýva z pridanej hodnoty, ktorá vzniká z medzinárodného obchodu. Účasť na jednotnom trhu EÚ zvyšuje HDP Slovenska o viac ako 15 percent.

Slovensko za obdobie od svojho vstupu do EÚ získalo viac ako 24 miliárd eur v priamych čistých platbách z EÚ, a to v cenách z roku 2022. To podľa centrálnej banky predstavuje zhruba 4 000 eur na obyvateľa počas obdobia 19 rokov, alebo 20 eur na osobu mesačne. Ekonomický prínos týchto transferov bol podľa NBS pravdepodobne podstatne vyšší. Tento „multiplikačný efekt“ schopný zvýšiť potenciál rastu závisel a v budúcnosti bude závisieť od efektívnosti národných orgánov pri využívaní finančných prostriedkov EÚ. Členstvo v EÚ a prijatie pravidiel inštitucionálnej spolupráce s EÚ znižuje náklady na obsluhu verejného dlhu o približne 700 mil. eur za rok.

„Kombináciou týchto troch priamo merateľných krátkodobých a strednodobých efektov môžeme konštatovať, že ročný príspevok členstva Slovenska v EÚ je približne na úrovni štyroch percent HDP,“ uvádza v štúdii centrálna banka. V nominálnom vyjadrení predstavuje tento príspevok 830 eur ročne na osobu. Až 36 percent HDP Slovenska je vystavených medzinárodnému obchodu v rámci EÚ. Po zohľadnení pridanej hodnoty súvisiacej s medzinárodným obchodom NBS konštatuje, že prístup k Jednotnému trhu EÚ prispieva v dlhodobom horizonte 15 percent k slovenskému HDP.

Keďže Slovensko patrí medzi globálne najotvorenejšie a od medzinárodného obchodu závislé ekonomiky a väčšina obchodov sa realizuje s jeho prirodzenými partnermi na jednotnom trhu EÚ, členstvo v EÚ poskytuje Slovensku z dlhodobého hľadiska dodatočný vyšší príjem z medzinárodného obchodu. „Ak vezmeme do úvahy, že na Slovensku je podiel práce na celkovom produkte zhruba 55 percent, vieme povedať, že integrácia do EÚ prináša priemernej štvorčlennej domácnosti dodatočný blahobyt v objeme asi 16-tisíc eur za obdobie piatich rokov, čo je možné zreálniť do kúpy jedného menšieho osobného auta. Celá jedna tretina tohto príspevku k blahobytu však závisí od toho, ako efektívne sa dostupné prostriedky v ekonomike využívajú,“ informovala národná banka.