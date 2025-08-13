Nové a plánované clá zvyšujú trhovú neistotu najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, kde vedú k vyšším nákladom a oslabeniu konkurencieschopnosti exportérov. Pre firmy, ktoré dokážu rýchlo reagovať, diverzifikovať výrobu a optimalizovať globálne pôsobenie, ale môžu byť novou príležitosťou, vyplýva z analýzy KPMG.
Riziko aj príležitosť
Analytici očakávali, že nová colná politika USA spôsobí do určitej miery všeobecný pokles akciových trhov. „V prvej polovici roka sme boli svedkami rekordných výkyvov. Trh prudko zareagoval najmä začiatkom apríla, neskôr sa ale zotavil,“ vysvetlil riaditeľ oddelenia oceňovania a finančného modelovania v KPMG na Slovensku Karol Balco.
„Medzi americkými spoločnosťami už viac než polovica pristúpila k reorganizácii dodávateľských reťazcov vrátane relokácie výroby späť do USA. Prispôsobujú svoje výrobné aj obchodné modely, investujú do automatizácie, prediktívnej analytiky a riešení umelej inteligencie. Clá vnímajú nielen ako riziko, ale aj impulz na reorganizáciu investičného portfólia,“ povedal Balco.
Otázkou zostáva, aký bude dlhodobý vplyv na ekonomiku a podnikateľské prostredie. „Budúce priame a najmä nepriame vplyvy obchodnej dohody na slovenské spoločnosti zostávajú zatiaľ ťažko predvídateľné. Jedno je ale isté – pre manažment firiem ide o veľkú strategickú výzvu,“ priblížil Balco.
Colná neistota
Vplyv ciel je podľa analýzy v Spojených štátoch veľkou témou. Až 57 percent vrcholových manažérov amerických spoločností zaznamenalo pokles hrubej marže – z toho viac ako štvrtina už v máji evidovala prepad o šesť a viac percent. Naopak, mierny nárast marže uviedlo iba sedem percent firiem.
Pokračujúca neistota má citeľný vplyv aj na fúzie a akvizície. V prvom štvrťroku sa počet transakcií v USA v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o takmer desať percent. V druhom štvrťroku klesol počet akvizícií o ďalších 12 percent. Ešte výraznejší prepad zaznamenala Európa, kde sa počet transakcií v prvom kvartáli medziročne prepadol o 32 percent.
Pokles je do určitej miery oneskorený, pretože fúzie a akvizície si zväčša vyžadujú dlhší čas. „Z krátkodobého pohľadu firmy čelia spomaleniu aktivít a vyššej opatrnosti investorov. Z dlhodobého hľadiska ale bude rozhodujúce, ako rýchlo a efektívne sa dokážu prispôsobiť novej realite globálneho obchodu,“ dodal Balco.