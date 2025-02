Rakovine je možné predísť jednoduchou zmenou životného štýlu. Odborníci sa vracajú ku kľúčovej zložke stravy, ktorá je často označovaná za všeliek mnohých chorôb. Podporuje zdravie čriev a posilňuje imunitný systém: vláknina. Nový výskum zo Stanford Medicine ukázal, že dostatočný príjem vlákniny priamo ovplyvňuje aj génovú expresiu a má protirakovinové účinky.

Stačí zaradiť do jedálnička viac strukovín, orechov, hlúbovej zeleniny (kapusta, kel či brokolica), avokáda a ďalších potravín bohatých na vlákninu. No pre mnohých je to problém; väčšina ľudí konzumuje príliš málo vlákniny. Odporúčaná denná dávka je 22 až 28 gramov pre ženy a 28 až 34 gramov pre mužov. Napriek tomu sa odhaduje, že len päť percent mužov a deväť percent žien dosahuje tieto hodnoty.

„Strava výrazne ovplyvňuje celkové zdravie,“ hovorí onkologička z Memorial Sloan Kettering Cancer Center Andrea Tufano-Sugarmanová pre magazín Fortune. „Jedlo je liek.“ V priemere ľudia konzumujú iba polovicu odporúčanej dennej dávky vlákniny, okolo 14 gramov.

„O vláknine vieme už dlho, no stále ju musíme nanovo objavovať,“ poznamenala profesorka potravinových vied a výživy na University of Minnesota v Minneapolise Joanne Slavinová. „Vláknina je naozaj dobrý liek. Chceme, aby jej ľudia jedli viac.“

Podľa odborníkov môže znižovať riziko srdcových ochorení, cukrovky, zápalových ochorení čriev, obezity, ale aj kolorektálnej rakoviny. Pomáha odstraňovať toxíny z tela, znižovať hladinu cholesterolu a podporovať chudnutie, pretože predlžuje pocit sýtosti pri nižšom kalorickom príjme.

Vysoký príjem vlákniny priamo súvisí so zdravím čriev, vysvetľuje A. Tufano-Sugarmanová. „Čím viac vlákniny jete – teda ovocia, zeleniny, strukovín a celozrnných potravín – tým pestrejší je váš črevný mikrobióm,“ hovorí. „To pomáha znižovať riziko rakoviny, najmä kolorektálnych nádorov, pretože podporuje zdravie tráviaceho traktu a zmierňuje chronické zápaly.“

Zdroj: Midjourney/Norbert Skoupa Ako ľahko zvýšiť príjem vlákniny: • Nahraďte rafinované obilniny celozrnnými alternatívami. Napríklad bielu ryžu či cestoviny vymeňte za hnedú ryžu a celozrnné cestoviny. • Polovicu taniera naplňte zeleninou. • Vyberajte si čo najmenej spracované rastlinné potraviny – napríklad upečený zemiak namiesto hranolčekov. • Konzumujte potraviny bohaté na sulforafán, ktorý má protirakovinové účinky. Patria sem surové alebo jemne dusené kapustovité druhy zeleniny, ako sú rukola, ružičkový kel, brokolica, karfiol a kel.

Odborníci sa zhodujú, že strava bohatá na vlákninu a obmedzenie alebo vylúčenie alkoholu, červeného mäsa a spracovaných mäsových výrobkov môžu výrazne znižovať riziko rakoviny. „Našli sme priamu súvislosť medzi konzumáciou vlákniny a úpravou génových funkcií, ktoré majú protirakovinové účinky,“ vysvetľuje profesor genetiky na Stanforde Michael Snyder pre portál news-medical.net. Zároveň upozornil, že nízky príjem vlákniny znamená nedostatočnú výživu črevného mikrobiómu. To môže mať negatívny dopad na zdravie a zvýšiť riziko rakoviny.

Vzhľadom na rastúci výskyt rakoviny hrubého čreva u mladších dospelých môžu výsledky tejto štúdie podnietiť ďalší výskum o synergických účinkoch stravy a liečby rakoviny. „Identifikáciou génových cieľov týchto dôležitých molekúl môžeme lepšie pochopiť, ako vláknina prospieva zdraviu a čo sa deje pri vzniku rakoviny,“ dodáva M. Snyder.