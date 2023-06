Podľa správy o migrácii súkromného majetku spoločnosti Henley & Partners zažije Čína tento rok najväčší odlev milionárov na svete. Poradenská firma odhaduje, že krajinu opustí až 13 500 ľudí, ktorí disponujú investovateľným majetkom v hodnote viac ako jeden milión dolárov. Nasledujú India, ktorá príde o 6 500 milionárov, a Spojené kráľovstvo, ktoré príde o 3 200 milionárov.

Snaha čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga o „spoločnú prosperitu" viedla podľa agentúry Bloomberg k tomu, že sa čínski podnikatelia v posledných rokoch začali sťahovať do krajín so zhovievavejšou politikou. Predlžovanie covidových opatrení je ďalším dôvodom, prečo sa milionári rozhodli odísť žiť do zahraničia.

„Všeobecný rast bohatstva v Číne sa v posledných rokoch spomalil, čo znamená, že nedávny odliv by mohol napáchať viac škody než zvyčajne“ vysvetlil Andrew Amoils, riaditeľ výskumu vo firme New World Wealth.

Austrália tento rok predbehne Spojené arabské emiráty a stane sa pre boháčov tou najatraktívnejšou krajinou pre život. Podľa autorov správy sa sem presťahuje približne 5 200 majetných osôb. Tretiu priečku obsadí Singapur.