Čínsky výrobca elektrických vozidiel Xpeng vykázal za druhý štvrťrok 2023 stratu. A väčšiu, ako mu predpovedali analytici. Dôvodom je tvrdá konkurencia na domácom trhu, najväčšom automobilovom trhu na svete. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Automobilka Xpeng, kótovaná na burze v New Yorku, ktorá predáva svoje vozidlá najmä v Číne, kde čelí konkurencii Tesly aj domácich automobiliek, zaznamenala za tri mesiace do konca júna 2023 čistú stratu 2,80 miliardy jüanov (352,70 milióna eur). To je viac než strata 2,1 miliardy jüanov, ktorú jej predpovedali analytici a horší výsledok ako vlani v 2. kvartáli, keď mal Xpeng stratu 1,77 miliardy jüanov.

Xpeng dodal v uplynulom druhom štvrťroku 23 205 vozidiel, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 27 percent, ale medziročný pokles o 33 percent.

Tržby sa v sledovanom období znížili o 32 percent na 5,06 miliardy jüanov, ale prekonali odhady analytikov na úrovni 4,91 miliardy jüanov.

Predaj aj akcie klesli

Automobilka Xpeng znepokojila finančné trhy svojimi výsledkami a slabými hrubými maržami, ktoré v prvom štvrťroku klesli až na 1,7 percenta. Spoločnosť bola nútená odložiť svoj cieľ v oblasti zisku pre rok 2025 a prepracovať interné riadenie a produktové platformy, keďže jej predaj aj akcie klesli.

Teraz stavila na model G6, inteligentné športovo-úžitkové vozidlo, ktoré bolo uvedené na trh koncom júna, aby konkurovalo najobľúbenejšiemu Model Y od Tesly a pomohlo jej získať väčší podiel na trhu.

Xpeng plánuje dodať 39-tisíc až 41-tisíc vozidiel za tri mesiace do konca septembra a vykázať tržby medzi 8,5 miliardami a 9 miliardami jüanov, čo by bol medziročný nárast približne o 25 až 32 percent.

Investícia od Volkswagenu

Nedávna investícia 700 miliónov dolárov od spoločnosti Volkswagen poskytla Xpengu ďalšiu podporu. Nemecká automobilka tak bude v čínskej firme vlastniť podiel vo výške 4,99 percenta a spoločne vyvinú dva modely batériových elektrických vozidiel pre čínsky trh pod značkou Volkswagen.

Ale aj Tesla zvyšuje tlak. Tento týždeň oznámila zníženie cien niektorých modelov v Číne, čím vyvolala obavy z obnovenia cenovej vojny, ktorá už vykazovala známky zmiernenia. Spoločnosť Geely Automobile Holdings následne znížila tiež cenu svojho modelu Zeekr 001, ktorý spolu s Modelom Y od Tesly konkuruje Xpengu G6.