Čínsky domáci cestovný ruch po päťdňovom voľne na prelome apríla a mája prekonal úroveň pred pandémiou covidu-19, počas ktorej krajinu ochromili opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Počet výletov po Číne stúpol v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 o takmer 20 percent na 274 miliónov dolárov. Píše o tom spravodajský web BBC. Z oficiálnych údajov tiež vyplýva, že turisti počas tohto obdobia minuli 21 miliárd dolárov, čo je viac ako dvojnásobok sumy utratenej v rovnakom období vlani.

„Možno to považovať za zlomový bod pre čínsky turistický sektor. Výkon trhu sa skutočne vrátil na úroveň z roku 2019,“ povedal čínskej štátnej tlačovej agentúre Nová Čína prezident Čínskej turistickej akadémie Taj Pin.

Niektorí odborníci ale zdôrazňujú, že aj keď Číňania opäť cestujú, nemíňajú toľko ako pred pandémiou. Domáci turisti namiesto míňania šetrili, povedal BBC Raymond Cheng z banky Standard Chartered. To podľa neho spochybňuje, že by oživenie cestovného ruchu viedlo k významnému ekonomickému oživeniu krajiny.

Výjazdy Číňanov do iných krajín by mohli pomôcť podporiť obnovu globálneho cestovného ruchu, píše BBC. Pred pandémiou bola Čína najdôležitejším zdrojom zahraničných turistov – ročne podniklo cesty do zahraničia viac ako 150 miliónov Číňanov.