Čínska automobilka Chery Automobile sa snaží získať si Austrálčanov benzínovými SUV. Napriek tomu, že automobilový priemysel sa čoraz viac uberá smerom k elektrifikácii, informuje Bloomberg. Model Omoda 5 v strednej triede od Chery sa predáva po celej Austrálii už za 32-tisíc austrálskych dolárov (necelých 20-tisíc eur). Má aj výbavu, ktorú výrobcovia obvykle používajú v luxusnejších autách – napríklad vyhrievaný volant a vonkajšie svetlá. Priplatiť si stačí 3-tisíc austrálskych dolárov (1 850 eur).

Pickup Ranger spoločnosti Ford, ktorý sa u protinožcov ráta za najpredávanejšie auto, je na trhu za dvojnásobok tejto ceny. Chery so sídlom vo Wuhu sa tak pripája k čínskym rivalom Great Wall a SAIC Motor, ktorí chcú ovládnuť austrálsky trh s cenovo dostupnými autami. Predaj čínskych vozidiel v Austrálii sa medziročne zvýšil o 69 percent. Chery bol minulý rok druhým najväčším svetovým exportérom áut, pochádzajúcim z Číny. Koncom tohto roka má v úmysle začať predávať aj svoje väčšie SUV Tiggo 7 Pro a Tiggo 8 Pro.

Austrália veľmi nepokročila pri prechode na elektromobilitu. Autá na elektrický pohon mali podľa Federálnej komory automobilového priemyslu v apríli 8-percentný podiel na predaji nových áut, vlani to bolo len 1,1 percenta. Krajina v tomto smere zaostáva za lídrami na trhu, ako je Čína, kde sa každé štvrté nové auto predáva na elektrický pohon.

Medzi hlavné prekážky v Austrálii patrí cena. Nová Tesla Model 3 stojí napríklad v Sydney 61 300 austrálskych dolárov (38-tisíc eur). No problémom je tiež slabá ponuka, aj keď vládne plány na zavedenie prísnejších emisných noriem by mohli povzbudiť svetových výrobcov automobilov, aby na austrálskom trhu ponúkali viac elektromobilov.



Čím si teda čínska Omoda získava austrálskych kupcov? V prípade lepšie vybaveného modelu EX je to technológia auta, k dispozícii je elektricky ovládané sedadlo spolujazdca a dvere batožinového priestoru, vyhrievané predné sedadlá či elektrické strešné okno.

Stabilná jazda a vonkajší dizajn ladený do červena zabezpečujú pocit športového auta, no forma víťazí nad funkčnosťou. Každopádne je ale tento model vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú luxusný štýl za nízke ceny.