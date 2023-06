Elektromobily sa tešia v Číne obrovskému záujmu, za posledné dva roky predaj stúpol z 1,3 milióna na 6,8 milióna vozidiel. Automobilka BYD dokonca prekonala aj americkú Teslu o pol milióna predaných elektromobilov. Čínske firmy sa však chcú zamerať aj na európsky trh. To môže priniesť niekoľko problémov aj Slovensku, píše Index SME.

Tým, že Slovensko patrí k svetovej špičke v množstve vyrobených áut na hlavu, automobilový priemysel sa stal ťahúňom hospodárstva. Generuje 12 percent HDP, disponuje 176-tisícmi zamestnancov a spolu s dodávateľskými reťazcami zapája do procesu viac ako 250-tisíc ľudí.

Výroba elektromobilov si však nevyžaduje množstvo zamestnancov, teda podniky budú nútené prepúšťať. Podľa Petra Knapa, odborníka pre automobilový priemysel z konzultačnej spoločnosti EY, to pocítia najmä dodávateľské firmy.

Ďalším problémom sú batérie do elektromobilov. Najväčší podiel na svetovom trhu majú práve čínske firmy CATL a BYD. Zrejme pozitívnou správou je to, že nové fabriky na výrobu batérií do elektromobilov ešte pribudnú, čo znie aj ako príležitosť pre Slovensko.

Ak by disponovalo tzv. gigafactory, závislosť od dovozu by sa znížila a prispela k znižovaniu ekonomických strát po ukončení výroby spaľovacích motorov od roku 2035. Baterkáreň má Poľsko aj Maďarsko. Slovensko zaostáva, ale bojuje o projekt Volkswagenu, ktorý by mohol pri Šuranoch postaviť prvú výrobu batérií do elektromobilov.