Čínska ekonomika sa v druhom kvartáli oživí, predpokladá guvernér čínskej centrálnej banky (PBOC) I Kang.

Vplyv vonkajších aj vnútorných faktorov

Medziročné tempo rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky bude v druhom kvartáli relatívne vysoké, uviedol šéf centrálnej banky. Dôvodom je predovšetkým nízka báza pre porovnanie z minulého roka. I Kang tiež počíta so zrýchlením inflácie v druhej polovici roka, pričom do decembra by sa mala dostať nad jedno percento.

Rastúce úrokové sadzby a inflácia stláčajú dopyt v Spojených štátoch a Európe, čo má negatívny vplyv aj na vývoj cien v Číne. Index spotrebiteľských cien v máji medziročne stúpol len o 0,2 percenta a Index cien výrobcov padol o 4,6 percenta. To tiež signalizuje ochladzovanie čínskej ekonomiky. Niektorí analytici preto predpovedali, že PBOC by mohla začať znižovať kľúčové sadzby.

„Očakáva sa, že medziročný rast hrubého domáceho produktu v druhom štvrťroku bude relatívne vysoký, predovšetkým v dôsledku bázických efektov. Predpokladáme, že index spotrebiteľských cien sa v druhej polovici roka postupne zvýši a do decembra sa dostane nad jedno percento,“ citovala PBOC vo vyhlásení slová svojho guvernéra.

Zotavovanie ekonomiky

Zotavovanie čínskej ekonomiky brzdí po uvoľnení pandemických reštrikcií pokles vývozu, vysoká nezamestnanosť mladých ľudí, problémy realitného sektora a slabý domáci dopyt. I Kang je však presvedčený, že Čína dokáže splniť svoje rastové ciele.

Vláda počíta s tým, že HDP tento rok stúpne približne o päť percent.

PBOC bude naďalej uplatňovať obozretnú menovú politiku, zintenzívni proticyklické korekcie, bude pokračovať v podpore reálnej ekonomiky a ochrane finančnej stability, uvádza sa vo vyhlásení centrálnej banky.