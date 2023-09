Ani 1,4 miliardy obyvateľov Číny by nestačilo na zaplnenie všetkých prázdnych bytov, ktoré sa nachádzajú po celej krajine. Na fóre v juhočínskom meste Tung-kuan to povedal bývalý zástupca vedúceho čínskeho štatistického úradu (NBS). Ku koncu augusta dosiahla celková výmera nepredaných bytov 648 miliónov metrov štvorcových. To by zodpovedalo zhruba 7,2 miliónu bytových jednotiek s priemernou veľkosťou 90 metrov štvorcových.

Realitný gigant China Evergrande od roku 2021 pre obmedzenia nových pôžičiek nesplnil svoje dlhové záväzky. Developerským spoločnostiam zvučných mien, ako je Country Garden, stále hrozí platobná neschopnosť. Záujem o kúpu nehnuteľnosti preto zostáva nízky.

Predtým uvedený výpočet nezahŕňa početné rezidenčné projekty, ktoré už boli predané, ale ešte neboli dokončené pre problémy s likviditou. Nezohľadňuje ani množstvo domov zakúpených špekulantmi pri poslednom oživení trhu v roku 2016, ktoré zostávajú prázdne.

„Koľko je teraz voľných bytov? Každý odborník uvádza veľmi odlišné číslo. Tie najkrajnejšie odhady uvádzajú, že súčasný počet voľných bytov stačí pre tri miliardy ľudí,“ uviedol 81-ročný Che Kcheng, bývalý zástupca vedúceho úradu NBS. „Takýto odhad je možno trochu prehnaný, ale 1,4 miliardy ľudí ich pravdepodobne nemôže zaplniť,“ dodal na videu, ktoré zverejnila tlačová agentúra China News Service.

Jeho negatívny pohľad na ekonomicky významný sektor ostro kontrastuje s oficiálnou líniou, že čínska ekonomika je „odolná“. „Každú chvíľu sa objavujú najrôznejšie komentáre predpovedajúce kolaps čínskej ekonomiky, ale to jediné, čo sa zrútilo, je takáto rétorika, nie čínska ekonomika,“ uviedol na nedávnej tlačovej konferencii hovorca ministerstva zahraničných vecí.