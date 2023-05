Čínsky technologický sektor zrejme čaká menej nepríjemných regulačných prekvapení, nie však žiadne, tvrdí agentúra S&P Global Ratings. Čínsky internetový sektor má to najhoršie zrejme za sebou, ale to neznamená, že ho už nečaká žiadne sprísňovanie regulácie.

Obdobie veľkých prekvapení pominulo

„Ak nič iné, prinajmenšom očakávame ďalšie regulačné opatrenia v dohľadnej budúcnosti, najmä v oblasti bezpečnosti údajov a moderovania obsahu. Prekvapenia by však mali byť výrazne menšie a nemali by viesť k veľkým prevádzkovým problémom, ako sa to stalo v roku 2021,“ uviedla S&P Global Ratings.

„Čínsky internetový sektor sa dostal z výraznej regulačnej reorganizácie. Tvorcovia politík signalizujú podporu a zdá sa, že skončili s veľkými právnymi zmenami alebo rozsiahlymi opatreniami,“ uvádza agentúra v správe s názvom „Čínske internetové regulácie: Menej prekvapení, ale nie bez prekvapení.“

„Obdobie veľkých prekvapení je zrejme už za nami,“ uviedla S&P Global Ratings, ktorá však nepočíta s tým, že by sa uskutočnené zmeny opäť zrušili.

Firmy pôsobiace v oblasti sociálnych médií možno budú musieť vynaložiť viac prostriedkov na moderovanie obsahu, aby sa uistili, že sa nedostanú do problémov s regulátormi.

Sprísňovanie regulácie technologického sektora

Peking spustil sprísňovanie regulácie technologického sektora v roku 2020, ktoré sa dotklo technologických gigantov, ako Tencent, Alibaba, Meituan, Baidu, JD.com alebo Didi. Jeho súčasťou boli protimonopolné vyšetrovania a zásahy a opatrenia na ochranu spotrebiteľov.

„Podľa nášho názoru firmy prispôsobia svoje obchodné praktiky prísnejšiemu vynucovaniu pravidiel hospodárskej súťaže. Mnohé regulačné zásahy boli zamerané na takéto správanie,“ uviedla S&P.

„V dôsledku toho veľké internetové spoločnosti zrejme obmedzia aktivity v oblasti fúzií a akvizícií, a predovšetkým snahy o prevzatie potenciálnych konkurentov a inovatívnych start-upov, ktoré by jedného dňa mohli narušiť ich trh,“ uviedla agentúra. Dodala, že čínske technologické koncerny budú musieť "investovať do svojich kľúčových operácií a možno selektívne do nových oblastí“.

Peking sa snaží nastoliť rovnováhu

Podľa niektorých analytikov však má čínsky technologický sektor to najhoršie za sebou. Jedným zo signálov, že Peking uvoľňuje dohľad nad domácimi technologickými spoločnosťami, má byť aj rozdelenie koncernu Alibaba do šiestych nezávislých firiem.

„Regulačný protivietor, ktorý sme mali v posledných dvoch rokoch... sa teraz mení z protivetra na zadný vietor,“ uviedol pre CNBC portfóliový manažér spoločnosti Fidelity International George Efstathopoulos ešte koncom marca.

Čínski lídri sa v máji minulého roka tiež zaviazali podporovať „zdravý“ rozvoj technologického sektora a verejné kótovanie technologických spoločností. „Odvtedy nasledovalo menej negatívnych regulačných prekvapení,“ uviedla S&P. „Naďalej sme presvedčení, že čínska vláda sa snaží dosiahnuť rovnováhu medzi rastom, sociálnou stabilitou a bezpečnosťou.“