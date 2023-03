Druhá najväčšia ekonomika sveta rýchlo napreduje v rozširovaní čistej energie, čím sa predbežne zvyšuje nádej, že ako najväčší producent uhlíka na svete by mohla čoskoro začať znižovať svoj podiel na tvorbe skleníkových plynov, píše ekonomický portál CNBC.

Avšak masívna vlna nových uhoľných elektrární predstavuje významnú výzvu pre klimatické ciele krajiny.

Analýza Centra pre výskum energie a čistého ovzdušia a neziskovej organizácie Global Energy Monitor, zverejnená koncom februára ukázala, že Čína minulý rok schválila najvyšší počet nových uhoľných elektrární od roku 2015.

Peking odobril 106 gigawattov novej kapacity uhoľnej energie v roku 2022, čo je štyrikrát viac ako rok predtým a ekvivalent 100 veľkých elektrární, uvádza výskum.

Výnimočná rýchlosť, akou Čína schválila projekty, je pravdepodobne poháňaná obavami z nedostatku elektriny po historickom suchu a horúčavách počas minulého leta.

Uhoľné elektrárne nemusia zvýšiť emisie

Veľké prírastky nových kapacít spaľujúcich uhlie nemusia nevyhnutne znamenať, že emisie uhlíka z energetického sektora sa v Číne zvýšia, najmä vzhľadom na rýchly pokrok krajiny pri rozširovaní čistej energie.

Čína je uznávaná ako nesporný globálny líder v expanzii obnoviteľnej energie, ktorá v roku 2022 pridáva nové projekty do siete takmer tak rýchlo ako zvyšok sveta dohromady.

„Čína buduje obnoviteľné zdroje takým ohromujúcim tempom, že sa o nej hovorí, že prekoná ciele, ktoré si sama stanovila," povedal Mike Hemsley, zástupca riaditeľa think-tanku Energy Transitions Commission, na Medzinárodnom týždni energetiky v Londýne.

Dodal, že približne 50 percent všetkých obnoviteľných zdrojov vybudovaných každý rok pochádza z Číny.

Podľa M. Hemsleyho je Peking na dobrej ceste dosiahnuť 1 800 gigawattov celkových obnoviteľných zdrojov do roku 2030. To by bolo o 50 percent viac ako cieľ čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) začiatkom tohto mesiaca uviedla, že aj keď globálne emisie uhlíka stále rastú, v dohľadnej dobe by sa mali prinajmenšom stabilizovať.

Emisie uhlíka súvisiace s energetikou sa v roku 2022 zvýšili o menej ako jedno percento na nové maximum viac ako 36,8 miliardy ton.

Nárast bol nižší, ako sa očakávalo, keďže obnoviteľné zdroje pomohli obmedziť spotrebu fosílnych palív.

Agentúra uviedla, že emisie v Číne boli v roku 2022 vo všeobecnosti vyrovnané, keďže opatrenia týkajúce sa covidu-19 a klesajúca stavebná činnosť viedli k slabšiemu hospodárskemu rastu.

V roku 2020 prezident Si Ťin-pching predstavil plán Číny dosiahnuť vrchol emisií uhlíka v roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2060.