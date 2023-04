Čínska armáda dnes začala trojdňové vojenské cvičenie v okolí Taiwanu, na ktorý si nárokuje. Taiwan, podľa ktorého manévre ohrozujú regionálnu stabilitu a bezpečnosť, uviedol, že 42 čínskych lietadiel a osem lodí prekročilo stredovú líniu v Taiwanskej úžine, ktorá ho oddeľuje od Číny. Agentúra Reuters dáva krok Pekingu do súvislosti so schôdzkou taiwanskej prezidentky Cchaj Jing-wen so šéfom americkej Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym v tomto týždni.

Peking vojenské manévre oznámil krátko pred ich začatím. Podľa agentúry DPA uviedol, že sa cvičenie uskutoční „podľa plánu“ severne, južne a východne od Taiwanu. Reuters napísal, že dnes čínska armáda okrem iného cvičila s ponorkami a simulovala letecké útoky na lode. Manévre 1,4-miliardová krajina označuje za „nutné na ochranu národnej suverenity a územnej celistvosti“. Majú tiež poslúžiť ako varovanie taiwanským separatistom.

Taiwan: Autoritársky expanzionizmus

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen v reakcii povedala, že Taiwan čelí pretrvávajúcemu autoritárskemu expanzionizmu Pekingu. „V posledných rokoch čelíme nepretržitému autoritárskemu expanzionizmu,“ povedala Cchcaj a dodala, že Taiwan bude aj naďalej spolupracovať s USA a ďalším podobne zmýšľajúcimi krajinami s cieľom brániť hodnoty slobody a demokracie.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily. Ostrov napriek tomu funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastnú vládu a demokratické zriadenie, zatiaľ čo v Číne pokračuje vláda jednej strany.

Čína stretnutie politikov opakovane kritizovala

McCarthy sa v stredu stal najvyšším americkým predstaviteľom, ktorý sa od roku 1979 stretol na americkej pôde s taiwanským vodcom. Po rokovaní uviedol, že vzťahy USA s Taiwanom sú silnejšie, než to kedy za jeho života bolo. Podľa taiwanskej prezidentky podpora, ktorej sa jej krajine dostáva, ukazuje, že ostrov nie je izolovaný.

Čína stretnutie politikov opakovane kritizovala a uviedla, že prijme protiopatrenia, ku ktorým patria sankcie na prezidentskú knižnicu Ronalda Reagana v Kalifornii, kde sa rokovania uskutočnili. Peking tiež varoval, že jeho armáda bude vždy v pohotovosti.

Rozsiahle vojenské manévre v oblasti Čína uskutočnila aj vlani, aby vyjadrila nevôľu nad návštevou vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v Taipei.

Taiwanská úžina je široká okolo 180 kilometrov, v najužšom bode 130 kilometrov.