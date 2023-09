Čo určuje cenu zlata? Väčšinu posledného desaťročia bola odpoveď jednoduchá: cena peňazí. Čím nižšie úrokové sadzby klesli, tým bolo zlato hodnotnejšie a naopak. Zlato je typickým „antidolárom“ – miestom, kam sa môžu obrátiť tí, ktorí nedôverujú mene, uvádza Bloomberg. Takže je prirodzené, že jeho ceny stúpnu vo svete nízkych reálnych úrokových sadzieb a lacného dolára. Alebo keď sa sadzby zvýšili, zlato, z ktorého sa nevypláca žiadny výnos, sa, prirodzene, stalo menej atraktívnym, čo spôsobilo pád cien.



To však už neplatí. Sadzby upravené o infláciu tento rok vyleteli na najvyššiu úroveň od finančnej krízy. Reálne výnosy merané desaťročnými cennými papiermi chránenými pred infláciou vo štvrtok opäť vyskočili na najvyššiu úroveň od roku 2009, zatiaľ čo spotové zlato v ten istý deň kleslo len o 0,5 percenta. Naposledy, keď boli reálne sadzby také vysoké, zlato malo približne polovičnú cenu.



Rozlúštenie vzťahu medzi zlatom a reálnymi úrokovými sadzbami by mohlo zmeniť paradigmu tohto vzácneho kovu. Investori majú problém vypočítať jeho „primeranú hodnotu“ vo svete, kde to vyzerá tak, že staré rovnice neplatia. Čo teda drží ceny hore?



Analytici poukazujú na kombináciu neustálych nákupov zlata centrálnymi bankami na čele s Čínou. Investori pritom stavajú na to, že spomalenie americkej ekonomiky bude pre zlato dobré, aj keď sa v bežnej príručke uvádza, že je čas na predaj.



Portfólio manažér v Berenbergu Marco Hochst, ktorý pomáha spravovať vyvážený fond s viacerými aktívami spoločnosti v hodnote 319 miliónov eur, stále drží približne sedem percent svojich aktív v zlate. „Podľa nášho názoru budúcnosť vyzerá pre zlato oveľa atraktívnejšie,“ povedal. Normálne by správcovia peňazí predávali žltý kov, keď sa dolár posilnil a úroky získané inými bezpečnými aktívami, ako sú dlhopisy a hotovosť, stúpajú. Neurobia to ale v rozsahu, ktorý by sa za iných okolností očakával.



Niektorí analytici však tvrdia, že namiesto úplného rozpadu sa vzťah zlata a jeho kľúčových faktorov obnovil. Marcus Garvey z austrálskej investičnej banky Macquarie odhaduje rast cien na 2 100 dolárov za uncu v budúcom roku, keď americká ekonomika spomaľuje. „Došlo k prelomeniu úrovne nominálnej ceny zlata,“ uviedol M. Garvey.

Iní sú však skeptickejší, keďže zlato vyzerá relatívne draho; môže tak mať problémy s prilákaním investorov. „Existujú aj ďalšie aktíva, ako sú dlhodobé dlhopisy, ktoré možno použiť v portfóliu na rovnaký účel ako zlato,“ povedal Marco Piersimoni, manažér fondu Pictet Multi Asset Global Opportunities v hodnote 6,2 miliardy eur, ktorý za posledných 12 mesiacov znížil podiel cenného kovu na polovicu. „V súčasnom prostredí zlato nie je veľmi presvedčivým diverzifikačným aktívom,“ dodal.