Bankári v Číne majú napraviť svoje zmýšľanie, zmeniť „hedonistický“ životný štýl a prestať kopírovať západné spôsoby. Takéto odporúčania sú súčasťou komentára prezidenta Si Ťin-pchinga, pozostávajúceho z 3 500 slov z minulého týždňa, pričom šlo o kampaň za sprísnenie kontroly komunistickej strany nad finančným systémom a boj proti úplatkárstvu. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Keďže sa tento víkend začína Národný ľudový kongres, Si Ťin-pching sa snaží upevňovať si postavenie tým, že oživí výbor na koordináciu hospodárskej a finančnej politiky, kde si dosadí blízkych spojencov, ktorí na to všetko majú dohliadať.

Stalo sa tak po náhlom zmiznutí jedného z popredných čínskych investičných bankárov Bao Fana, ktorý dohliadal na niektoré z najväčších technologických obchodov v krajine za posledné desaťročie. Tiež po odchode desiatok úradníkov počas najrozsiahlejšieho potláčania korupcie vo finančnom sektore za posledných 18 mesiacov. Najvyšší čínsky prokurátor obvinil Tian Huiyu, bývalého prezidenta China Merchants Bank, z údajného prijímania „obrovských“ úplatkov, zneužívania moci a obchodovania s využitím dôverných informácií. Čínska centrálna komisia pre kontrolu disciplíny minulý týždeň vo svojom varovaní uviedla, že bankári by sa mali vzdať predstierania, že sú „finančnou elitou“.

„Celý tento vývoj hovorí o jednej veci: Komunistická strana bude riadiť všetko, vrátane ekonomickej a finančnej práce,“ povedal Shen Meng, riaditeľ investičnej banky Chanson & Co so sídlom v Pekingu. Toto je kritický moment pre čínskeho prezidenta, ktorý sa snaží udržať na uzde riziká vo finančnom sektore v hodnote 60 biliónov dolárov – zavádza prísnejšie kontroly odlivu kapitálu, kontroluje úrovne dlhu a vylučuje rizikové praktiky. Medzitým chce obnoviť rast a zvládnuť ekonomický dopad roztrhnutých väzieb s USA.

Národný ľudový kongres, kde najvyšší predstavitelia zhodnotia minulú výkonnosť vlády a načrtnú politiku na budúci rok, ponúka prezidentovi prvú príležitosť skritizovať štátne inštitúcie, pretože na kongrese strany, ktorý sa koná dvakrát za desaťročie, získal tretí mandát.

„Maklér mäsiar“

Úrady podľa ľudí oboznámených s problematikou zvažujú oživenie už dávno rozpustenej Ústrednej finančnej komisie, aby umožnili vládnucej komunistickej strane presadzovať väčšiu kontrolu. Na čele komisie by mal byť Ding Xuexiang, Si Ťin-pchingov náčelník štábu. Od He Lifengovi sa očakáva, že sa stane novým vicepremiérom Číny a podľa Wall Street Journal má pôsobiť aj v úlohe tajomníka strany v Čínskej ľudovej banke.

V rámci výmeny stráží je národný regulačný orgán pre cenné papiere pripravený získať nového predsedu s prezývkou „maklér mäsiar“, uviedli už skôr ľudia oboznámení s touto záležitosťou. Wu Qing, vicestarosta Šanghaja, si vyslúžil svoju povesť zásahom proti nesvojprávnym obchodníkom počas pôsobenia v regulačnom orgáne v polovici roku 2000, keď zablokoval 31 firiem.

Tento nepokoj dáva globálnym investorom ďalší dôvod, aby boli opatrní, pokiaľ ide o dlhodobejšie vyhliadky pre čínske trhy. Kľúčové referenčné hodnoty v Hongkongu od januára klesli až o 15 percent. Čínske technologické akcie za ten istý čas stratili až 263 miliárd dolárov v trhovej hodnote.

Udržiavanie prísneho krytia odlivu kapitálu tiež zostáva prioritou pre orgány, ktoré sa snažia zabrániť tomu, aby čínske bohatstvo opustilo krajinu, keď sa ekonomika znovu postaví na nohy. Peking zrýchlil zásah proti macajským hazardným hráčom v súvislosti s obavami o úlohu mesta pri presúvaní peňazí do zahraničia, pričom enkláva schválila nový zákon, ktorý dáva vláde väčší dohľad nad kasínami a úradmi. Začiatkom tohto roka bol uväznený okázalý bývalý priemyselný magnát Alvin Chau.

Toto úsilie sa zameriava aj na čínsky maklérsky priemysel. Čínska komisia pre reguláciu cenných papierov tento rok opakovane prisľúbila sprísniť dohľad nad nelegálnymi cezhraničnými maklérskymi službami, keďže dve takéto firmy požiadala, aby napravili svoje obchodné aktivity.

Okrem toho predstavitelia vyvíjali tlak na zahraničné a domáce banky, aby obmedzili platy v sektore.

Finančné otvorenie

Sprísnenie dohľadu prichádza, keď sa úrady zaviazali pokračovať v otváraní sa zahraničným bankám. Giganti z Wall Street ako Goldman Sachs Group a Morgan Stanley, správcovia fondov a poisťovatelia expandujú po tom, čo im bolo umožnené prevziať plnú kontrolu nad podnikmi v Číne. Krajina čiastočne otvorila svoje brány, aby prilákala čerstvý kapitál a vštepila viac disciplíny na svoj finančný trh.

Podľa Williama Maa, hlavného investičného riaditeľa GROW Investment Group, Čína vyvinie svoj systém dôchodkových fondov a bude sa snažiť načerpať viac likvidity na svoje trhy. „Z pohľadu globálnych investorov, podľa našej komunikácie s čínskymi regulačnými orgánmi, pokračujú snahy o otvorenie finančného trhu,“ a po marcových politických stretnutiach sa očakávajú ďalšie politické oznámenia, dodal.

Očakáva sa, že jedna kľúčová postava, Guo Shuqing, stranícky šéf Čínskej ľudovej banky a šéf Čínskej komisie pre reguláciu bankovníctva a poisťovníctva, odíde do dôchodku po tom, čo stál na čele potlačenia pákového efektu v sektore nehnuteľností. Zanechá veľkú dieru, ktorú bude treba vyplniť, keď Si Ťin-pching nasadí svojich spolupracovníkov do kľúčových úloh a sústredí rozhodovanie o hospodárskej politike do menšieho počtu rúk.

„Neviem si predstaviť, že by niekto iný mal sklon, reputáciu alebo pochopenie systému na to, aby zopakoval to, čo urobil,“ povedal o Guovi Dinny McMahon, riaditeľ prieskumu trhu v Trivium. Nedávne nové opatrenia, ktorými sa riadi zverejňovanie nesplácaných úverov a kapitálového rizika bankami, môžu naznačovať, že Guo sa môže snažiť zabezpečiť, aby jeho nahradenie naďalej zlepšovalo riadenie rizík, povedal.

Pre Si Ťin-pchinga je to však krehká rovnováha – znižovanie rizík bez strašenia trhov s cieľom tlmiť ekonomiku, ktorá môže byť ešte vystavená väčšej strate, keďže USA a ich spojenci čoraz viac prijímajú strategickú konkurenciu s Čínou. Shen Meng zo spoločnosti Chanson dodal na záver. „Je to mimoriadne dôležité v čase, keď domáca ekonomika stále trpí a Čína čelí rastúcemu tlaku na geopolitickom fronte.“