Šéf firmy Tesla Elon Musk na mikroblogovacej sieti Twitter reagoval na správu amerického ministerstva energetiky, podľa ktorého je najpravdepodobnejšou príčinou vypuknutia pandémie covid-19 únik z laboratória v meste Wu-chan. Od čínskeho denníka The Global Times si za to teraz vyslúžil varovanie, píše portál CNBC.

Reportérka CNBC Eunice Yoonová v utorok ráno na Twitteri informovala, že The Global Times na svojich sociálnych sieťach Muska varovali, že zdieľaním správy amerického ministerstva „rozbíja čínsky hrniec“. Podľa Yoonovej ide o odkaz na čínske príslovie, ktoré je ekvivalentom nášho „nehryz ruku, ktorá ťa kŕmi“.

Denník chcel svojím príspevkom Muskovi zrejme pripomenúť, že Tesla má v čínskom Šanghaji veľmi drahý závod na výrobu elektrických vozidiel. Okrem toho je Čína pre firmu druhým najväčším trhom.

#China Communist Party paper warns @elonmusk against pushing #COVID19 lab leak theory. @globaltimesnews posts on social media “Elon Musk, are you breaking the pot of China?” (“Breaking the pot after eating” is Chinese “biting the hand that feeds you.”) https://t.co/iWmMZAOiGt pic.twitter.com/nN1lhMDlYq