Čína sedí na šiestich biliónoch dolárov, z ktorých polovica je skrytá. Vyhlásil to americký ekonóm Brad Setser, čo podľa neho predstavuje nový druh rizika pre globálnu ekonomiku. Mnohé devízové rezervy krajiny sa neuvádzajú v oficiálnych knihách Čínskej ľudovej banky, upozorňuje bývalý predstaviteľ ministerstva financií v správe k newyorskej informačnej platforme The China Project. Namiesto toho sa medzi aktívami subjektov, ako sú štátni komerční veritelia a politické banky, objavuje to, čo možno nazvať „tieňovými rezervami“, povedal podľa Bloombergu B. Setser.



Zatiaľ čo oficiálne rezervy sa v posledných rokoch znížili, tá „skrytá“ sa pravdepodobne posunula na vyššiu úroveň a rovnako tak prebytok čínskeho exportu. „Nedostatočná transparentnosť Číny je pre svet problémom,“ upozornil ekonóm s tým, že čokoľvek, čo urobí, či už oficiálne, alebo utajene, „bude mať napokon obrovský vplyv na zvyšok sveta“.



Príkladom je čínska Nová hodvábna cesta, ktorá podľa bývalého obchodného poradcu administratívy amerického prezidenta Joea Bidena vznikla v snahe o diverzifikáciu po finančnej kríze. „Tento desaťročia trvajúci plán infraštruktúry bol v niektorých ohľadoch len vedľajším efektom rozhodnutia z roku 2009 nájsť nové spôsoby riadenia čínskych devíz,“ napísal. „Nuž, Čína je taká veľká ekonomika a taká nevyvážená, že všetky jej aktivity majú obrovský globálny dopad,“ priblížil.



B. Setser je teraz vedúcim pracovníkom think-tanku so sídlom v New Yorku s názvom Council on Foreign Relations. Upozorňuje, že rozsah čínskych skrytých rezerv „zdôrazňuje dôležitú skutočnosť, na ktorú sa často pri všetkých tých rečiach o problémoch čínskeho domáceho dlhu zabúda“. „Čína je v celosvetovom meradle stále veľkým veriteľom a váhu čínskej masívnej akumulácie devíz stále pociťuje celý svet,“ doplnil ešte ekonóm.