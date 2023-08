Čína má pred sebou vážnu dilemu, ako zmierniť dlh miestnej samosprávy vo výške deväť biliónov dolárov bez toho, aby sa uchýlila k veľkým záchranným balíkom. Provincie a mestá, ktorých pôžičky umožnili najväčší boom infraštruktúry na svete, budú musieť znížiť svoje výdavky a reštrukturalizovať dlh. Ak by zlyhali, mohlo by to uvrhnúť druhú najväčšiu svetovú ekonomiku do dramatického spomalenia hospodárskeho rastu. Informuje o tom Bloomberg.



Nástroje financovania miestnej samosprávy alebo LGFV boli vytvorené na financovanie takých projektov, ako sú cesty, letiská a energetická infraštruktúra. Len zriedka však vytvárajú dostatočné výnosy na pokrytie svojich záväzkov. To znamená, že väčšina sa spolieha na injekcie z obecných fondov, aby zostali solventné.

Vláda prezidenta Si Ťin-pchinga sa snažila premeniť ich na ziskové podniky, aby už nepotrebovali vládne peniaze na zaplatenie úrokov zo svojich dlhov. Ale rozhovory so zástupcami samostatných provincií naznačujú, že toto úsilie nefunguje najmä v chudobnejších vnútrozemských regiónoch.

Niekoľko spoločností nebolo schopných generovať dostatočný príjem na zaplatenie úrokov z úverov. Banky tak automaticky nie sú ochotné ďalej požičiavať, investori sa vyhýbajú ich dlhopisom, znižujú sa výnosy a je čoraz ťažšie nájsť životaschopné investičné projekty.

Znepokojenie pre investorov

Ak centrálna vláda nebude ochotná poskytnúť záchranu, bremeno splácania bude čoraz viac dopadať na miestne samosprávy alebo na banky poverené znižovaním úrokových sadzieb a predlžovaním splatnosti dlhu. Obe možnosti uberú samosprávy a banky o šancu podporovať ekonomický rast.



Je to znepokojujúce aj pre investorov, pretože akékoľvek nesplatenie dlhopisov LGFV, ktoré predstavujú takmer polovicu trhu s korporátnymi dlhmi v krajine, by destabilizovalo čínsky finančný systém v hodnote 60 biliónov dolárov, čo by vyvolalo globálne otrasy.



„Najdôležitejšou premennou, ktorá bude mať vplyv na hospodársky rast Číny v nasledujúcich dvoch rokoch, bude úspech alebo neúspech reštrukturalizácie dlhu samospráv,“ povedal riaditeľ výskumu čínskych trhov v analytickej skupine Rhodium Group Logan Wright. „Kolaps investícií miestnej samosprávy by bol porovnateľný s ekonomickým dosahom krízy na trhu s nehnuteľnosťami,“ dodal L. Wright.

Čínske ministerstvo financií ani Národná komisia pre rozvoj a reformy na otázky v tejto veci neodpovedali.

Politbyro komunistickej strany v júli naznačilo kroky na vyriešenie dlhových rizík. Peking sa toho teraz drží. Čínskym provinciám umožňuje získať z predaja dlhopisov približne bilión jüanov (137 miliárd dolárov), ktoré možno použiť na splatenie dlhu LGFV. Je to však len zlomok všetkých dlhov samospráv. Peking zároveň zvažuje využitie centrálnej banky na poskytovanie likvidity najviac problémovým oblastiam.

Plán sa nedarí dodržať

Tieto korekcie však neboli prvou voľbou Pekingu. Pred pandémiou vláda schválila plán na vloženie štátnych aktív do spoločností a umožnila im vstúpiť do nových obchodných oblastí, aby vygenerovali dostatok hotovosti na vlastnú obsluhu dlhu. Išlo o model tzv. „trhovo orientovanej transformácie“.

Príklad z horskej oblasti na juhozápade Čchung-čching ukazuje, ako sa tento plán nedarí plniť. Tamojšia spoločnosť vlastnená miestnou samosprávou si požičala miliardy jüanov na výstavbu ciest, vodovodných potrubí, továrenských budov a dostupného bývania. Bývalú banskú oblasť premenila na rozvojovú zónu pre továrne, ktoré vyrábajú chemikálie.



Ekonomická produkcia v zóne vzrástla v priebehu desiatich desať rokov štvornásobne. Rovnako ako v ostatných LGFV, aj tu bola vybudovaná infraštruktúra pre verejnosť a podnikom poskytnutá bezplatne alebo veľmi lacno. Aby bol LGFV finančne sebestačný, miestna vláda v Čchung-čching udelila spoločnosti licenciu na predaj uhlia do tovární. Zisk z tohto podnikania však nestačil na pokrytie úrokových platieb spoločnosti. V dôsledku toho najnovšie správy ukazujú, že krátkodobý dlh spoločnosti je šesťkrát vyšší ako hotovosť.



„Hovoríme síce o transformácii,“ povedal nemenovaný zamestnanec, ktorý pracuje v spoločnosti v Čchung-čching. „Ale aby som bol úprimný, zatiaľ sme k nej nenašli tú správnu cestu,“ dodal.

Čína má týchto LGFV rozmiestnených po celej krajine tisíce. Len minulý rok podľa údajov Rhodium Group napumpovali do ekonomiky viac ako päť biliónov jüanov.



„Je ťažké nájsť dobré projekty na investovanie, pretože reálnej ekonomike sa nedarí,“ uviedol zdroj z prostredia cestnej spoločnosti. Ekonómovia očakávajú, že investície do infraštruktúry v oblasti vody, ciest a iných projektov s nízkou návratnosťou sa v nasledujúcom desaťročí spomalia. V dôsledku toho sa podľa nich spomalí aj rast čínskej ekonomiky.



Za všetko hovorí vyjadrenie bývalého výkonného pracovníka LGFV: „Historická misia LGFV investovať do čistých projektov infraštruktúry verejného blahobytu sa skončila.“